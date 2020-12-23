2021 yılı asgari ücreti için geri sayım: İşte yapılan teklifler

2021 yılı asgari ücreti için geri sayım: İşte yapılan teklifler

Asgari ücretin belirlenmesi için artık son viraja girilirken siyasi partiler de tekliflerini açıkladı.

2021 yılı asgari ücreti, son toplantının ardından belli olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sendikalar arasında kıran kırana bir pazarlık olacak.

Sürece siyasi partiler de katıldı.

SİYASİ PARTİLERİN 2021 ASGARİ ÜCRET İSTEKLERİ

CHP: 3 BİN 100 TL

İYİ PARTİ: 3 BİN TL

HDP: 4 BİN TL

SAADET PARTİSİ: 4 BİN 500 TL

GELECEK PARTİSİ: 3 BİN 300 TL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: 10 BİN LİRA

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET İSTEĞİ

DİSK: 3 BİN 800 TL

Diğer sendikalar, asgari ücret konusunda rakam açıklamadı.

TÜİK'İN ÖNERİSİ 2 BİN 792 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Eğer TÜİK'in önerisi kabul edilirse, 2021 asgari ücreti bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında zamlanmış olacak.

ERDOĞAN'A ASGARİ ÜCRET SORUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret konusunda açıklama yaptı.

Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna Erdoğan, "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." yorumunda bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK

Asgari ücret dördüncü toplantısının tarihi, aynı zamanda 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı tarih.

Ancak henüz bununla ilgili resmi bir bilgilendirme söz konusu değil.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret 26 Aralık'ta yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.