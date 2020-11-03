2021 yılı harç bedelleri belli oldu: Ehliyet, tapu, pasaport harçları ne kadar olacak?

2021 yılı harç bedelleri belli oldu: Ehliyet, tapu, pasaport harçları ne kadar olacak?

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

2021 yılında tapu, ehliyet ve pasaport için vatandaşların cebinden çıkacak tutar belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

2021 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre 2021 yılı pasaport harçlarına gelmesi beklenen zamlar kapsamında:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL’den 227,27 TL’ye

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL’den 332,13 TL’ye

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542,27 TL’ye

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL’den 770,20 TL’ye

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994,80 TL’den 1.085,42 TL’ye yükselecek.

TAPU HARCI 2021 YILINDA NE KADAR?

2021 yılında tapu harcı ücretlerine 9.11 oranında zam yapılması bekleniyor. Tapu harç bedeli 2020 yılında 353 TL iken, 2021 yılında 381 TL olacak.

EHLİYET HARCI 2021 YILINDA NE KADAR OLACAK?

A,B,F ve H sınıfı ehliyet alacak vatandaşlarn ödeyeceği rakamlar belli oldu.

A sınıfı sürücü belgesi için 2020 yılında ödenen 249 TL olan harç bedeli 2021 yılında 271 TL olacak.

Diğer sınıf ehliyetlerin fiyatı ise şöyle:

B sınıfı ehliyet harcı 752 TL iken 820,

F ve H sınıfı ehliyet harçları ise 249 TL iken 271 TL olacak.