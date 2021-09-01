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- 2021 yılının ikinci çeyreğinde hangi ülke ne kadar büyüdü
2021 yılının ikinci çeyreğinde hangi ülke ne kadar büyüdü
Türkiye, 2021 ikinci çeyreğinde dünya ülkeleri arasında ekonomisi en fazla büyüyen ülkelerden birisi oldu.
- AA & Ensonhaber
- 01.09.2021 - 11:11
- Güncelleme : 01.09.2021 - 11:26
TÜİK tarafından 2021 yılının ikinci çeyreğine ait büyüme rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan ikinci çeyrek verilerine göre; Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 oranında büyüdü.
TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI
Ekonomisi güçlü dünya ülkelerinin ikinci çeyrek büyüme verilerine bakıldığında rakamlar şöyle sıralanıyor.
İngiltere, yüzde 22,2
Türkiye, yüzde 21,7
Hindistan, yüzde 20,1
İspanya, yüzde 19,8
Fransa, yüzde 18,7
İtalya, yüzde 17,3
Portekiz, yüzde 15,5
İsrail, yüzde 15
Belçika, yüzde 14,9
Kanada yüzde 12,7
İrlanda, yüzde 11,8
Polonya, yüzde 11,1
Rusya, yüzde 10,3
Hollanda, yüzde 9,7
Bulgaristan, yüzde 9,6
Almanya, yüzde 9,4
Çin, yüzde 7,9
Norveç, yüzde 6,1