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    2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu

    2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu

    2020 yılında en çok ihracat yapan firması Ford Otomotiv oldu. Ali Koç, törenden 4 ödülle ayrıldı.
    • AA
    • 18.09.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 16:01
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    Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı.

    2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu.

    ALİ KOÇ 4 ÖDÜL ALDI

    Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından firma yetkililerine verildi.

    En çok ödülü 4 firmasıyla Ali Koç topladı.

    EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 FİRMA

    2020 yılında en çok ihracat yapan firmalar:

    1- Ford Otomotiv (Ali Koç)

    2- Toyota Otomotiv (Necdet Şentürk)

    3- Oyak Renault (Antoine Aoun)

    4- Vestel Ticaret (Ahmet Nazif Zorlu)

    5- Kibar Dış Ticaret (Ali Kibar)

    6- Arçelik (Ali Koç)

    7- TGT Dış Ticaret (Ali Tanrıverdi)

    8- TOFAŞ Türk Otomobil (Ali Koç)

    9- TÜPRAŞ (Ali Koç)

    10- Mercedes Benz (Tülin Esmer)

    2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu VİDEO

    2020 nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu #1

    2020 nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu #2

    2020 nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu #3

    2020 nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu #4

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