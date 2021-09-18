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- 2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu
2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu
2020 yılında en çok ihracat yapan firması Ford Otomotiv oldu. Ali Koç, törenden 4 ödülle ayrıldı.
- AA
- 18.09.2021 - 15:23
- Güncelleme : 18.09.2021 - 16:01
Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı.
2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu.
ALİ KOÇ 4 ÖDÜL ALDI
Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından firma yetkililerine verildi.
En çok ödülü 4 firmasıyla Ali Koç topladı.
EN ÇOK İHRACAT YAPAN 10 FİRMA
2020 yılında en çok ihracat yapan firmalar:
1- Ford Otomotiv (Ali Koç)
2- Toyota Otomotiv (Necdet Şentürk)
3- Oyak Renault (Antoine Aoun)
4- Vestel Ticaret (Ahmet Nazif Zorlu)
5- Kibar Dış Ticaret (Ali Kibar)
6- Arçelik (Ali Koç)
7- TGT Dış Ticaret (Ali Tanrıverdi)
8- TOFAŞ Türk Otomobil (Ali Koç)
9- TÜPRAŞ (Ali Koç)
10- Mercedes Benz (Tülin Esmer)
2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu VİDEO