Petrol
111.83
0.18%
Euro
17.5004
0.12%
Dolar
16.7742
0.12%
Altın
975.88
-0.02%
Borsa
2457
0.53%
Bitcoin
322.333
-0.37%
BTXN Coin
6.82
-2.71%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    2022 temmuz ayı maaş zamları belli oldu

    TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞKUR ve SSK emeklisi yüzde 42,35 zam alacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 temmuz ayı maaş zamları belli oldu

    Türkiye İStatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.

    Yıllık TÜFE oranının yüzde 78,62 olurken haziran ayında ise artış 4,9 oldu.

    Buna göre maaş zamları da belli oldu.

    TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞKUR emeklisi SSK emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

    Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 341'den 8 bn 877'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 4 bin 289'dan 6 bin TL'ye çıkacak

    Açıklanan verilere göre en düşük SSK emekli maaşı ise 4 bin 678 TL oldu.

    Ayrıntılar geliyor...


    İlginizi Çekebilir

    Haziran enflasyon rakamları 2022: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?
    Gündem

    Haziran enflasyon rakamları 2022: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir