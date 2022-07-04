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2022 temmuz ayı maaş zamları belli oldu
TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞKUR ve SSK emeklisi yüzde 42,35 zam alacak.
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 10:13
- Güncelleme : 04.07.2022 - 10:20
Türkiye İStatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.
Yıllık TÜFE oranının yüzde 78,62 olurken haziran ayında ise artış 4,9 oldu.
Buna göre maaş zamları da belli oldu.
TÜİK'in verilerine göre memur ve memur emeklisi yüzde 41,69, BAĞKUR emeklisi SSK emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 6 bin 341'den 8 bn 877'ye, en düşük emekli memur maaşı ise 4 bin 289'dan 6 bin TL'ye çıkacak
Açıklanan verilere göre en düşük SSK emekli maaşı ise 4 bin 678 TL oldu.
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