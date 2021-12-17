2022 yılı AGİ hakkında bilinmesi gerekenler

Gelir ve damga vergisi ile birlikte asgari ücretten Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de kalktı. Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için yeni bir düzenleme geliyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücreti açıkladı.

Yüzde 50,5 zam ile birlikte asgari ücret 4 bin 253 liraya yükseltildi.

Bu rakam; işçi, işveren kesiminin çoğunu da memnun etti.

Ancak hala akıllarda soru işaretleri mevcut…

AGİ KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklarken; işvereni rahatlatan bir müjdeyi de verdi.

Buna göre asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalktı. Yani işveren, yaklaşık 450 liralık bir ücretten kurtulmuş oldu.

Bu iki vergi kaleminin yanında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de kalkmış oldu.

SABİT TUTAR OLACAK

Gelir vergisinden düşen ve işçiye işveren tarafından devlet adına ödenen AGİ’nin, ‘artık alınmayan bir verginin bu durumda iadesi de söz konusu değildir’ denilip kalkmasına karar verildi.

Bundan sonra tüm asgari ücretli çalışanlar; evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz olsun olmasın 4 bin 253 lira sabit tutar alacak.

MAAŞI, ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK OLANLAR

Peki, maaşı ücretin üzerinde olanlar AGİ yerine ne alacak?

Bununla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor.

Artık adı AGİ olmayacak ancak bu geçim indirimini kapsayacak bir çalışma yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelecek.

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücretin yüksek belirlenmesi, diğer bütün gruplarda ücret artışlarını beraberinde getirecek.

Brüt 5 bin 4 lira olan asgari ücret; işsizlik, doğum ve tazminat gibi kalemlerin rakamlarını yükseltmiş olacak.

Asgari ücret; işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, doğum, askerlik borçlanması ödemesi, yurt dışı hizmet borçlanması ödemesi, SGK idari para cezaları, asgari ücretlinin kıdem, ihbar tazminatı tutarını etkileyecek.