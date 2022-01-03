2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu

2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu

Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.

İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;

MEMUR MAAŞLARI (Net TL)

Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)

Hizmetli (15/1) - 4.348 – 5.542

En düşük memur maaşı - 4.881 – 6.222

Hizmetli (15/1) - 4.983 – 6.352

İmam Hatip (9/1)* - 5.022 – 6.402

Öğretmen (9/1)* - 5.205 - 6.635

Memur (Lisans 9/1) - 5.243 – 6.683

Teknisyen, (Lise 11/1) - 5.456 - 6.955

Şef (4/1)* - 5.508 -7.021

İmam Hatip (9/1) - 5.554 - 7.085

Öğretmen (9/1) - 5.822 – 7.421

Öğretmen (1/4)* - 5.872 – 7.485

Şef (4/1) - 6.051 – 7.713

Hemşire (1/4)* - 6.334 – 8.074

Hemşire (Lisans 5/1) - 6.357 – 8.103

Öğretmen (1/4) - 6.414 – 8.176

Grafiker (lisans 1)* - 6.580 – 8.388

Vaiz (1/4) - 6.810 – 8.681

Polis Memuru (8/1) - 7.431 – 9.473

Mühendis (8/1)* - 7.359 – 9.381

Mühendis (8/1) - 7.902 – 10.073

Avukat (1/4) - 8.277 – 10.551

Araştırma Görevlisi (7/1) - 8.231 – 10.492

Başkomiser (3/1) - 8.488 – 10.820

Şube Müdürü (Lisans ¼) - 8.493 – 10.826

Mühendis (1/4) - 8.669 - 11.051

Uzman Doktor (1/4) - 10.093 - 12.866

Profesör (1/4) - 13.936 - 17.765

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.792 -18.856

Genel Müdür (1/4) - 16.110 - 20.537

Vali (1)* - 17.759 - 22.639

Vali (1) - 18.458 - 23.620

Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

*Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Net TL)

Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)

En düşük memur emekli aylığı - 3.276 – 4.176

Teknisyen (Lisans 1/4) - 3.916 – 4.992

Memur (Lisans 1/4) - 3.918 – 4.994

Şube müdürü (Lisans 1/4) - 4.004 – 5.104

Avukat (1/4) - 4.029 - 5.136

Polis memuru (Lisans 1/4) - 4.029 - 5.136

İmam hatip (Lisans 1/4) - 4.029 -5.136

Öğretmen (1/4) - 4.029 – 5.136

Mühendis (1/4) - 4.913 – 6.263

Kaymakam (1. Sınıf) - 6.840 – 8.719

Profesör (En az 5 yıl hizmet) - 9.898 – 12.617

Genel müdür (1/1) - 10.435 – 13.302

Müsteşar (1/1) - 11.806 – 15.050

TAŞRADA EN YÜKSEK MAAŞI KİMLER ALIYOR

Memurların 2022 yılının ilk yarısında ödenecek maaş oranı belli oldu ancak bu arada taşradaki maaş uygulamaları ve gelir seviyesine göre meslek grupları da merak ediliyor.

Kamuoyunda bilinenin aksine taşrada en çok maaşı kentin en üst düzeydeki mülki idare amiri olan vali değil hakim ve savcılar alıyor. Birinci sınıfa ayrılmış 1/4 hakim, savcı, başsavcı ve komisyon başkanlarının çoğu bu grupta bulunuyor.

Maaş dışı gelirlerle ise doktorlar döner sermaye desteğiyle daha çok gelir elde eden meslek grubu olarak öne çıkıyor. Rektörler de özellikle tıp fakültesinde görevlilerse yüksek maaş alan kesimi oluşturuyor.