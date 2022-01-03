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    2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu

    2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu

    Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 27 oranında zam geldi. 2022 yılında hangi memurun ne kadar maaş alacağı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 14:06
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    TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

    Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.

    İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI

    Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;

    MEMUR MAAŞLARI (Net TL)

    Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)

    Hizmetli (15/1) - 4.348 – 5.542

    En düşük memur maaşı - 4.881 – 6.222

    Hizmetli (15/1) - 4.983 – 6.352

    İmam Hatip (9/1)* - 5.022 – 6.402

    Öğretmen (9/1)* - 5.205 - 6.635

    Memur (Lisans 9/1) - 5.243 – 6.683

    Teknisyen, (Lise 11/1) - 5.456 - 6.955

    Şef (4/1)* - 5.508 -7.021

    İmam Hatip (9/1) - 5.554 - 7.085

    Öğretmen (9/1) - 5.822 – 7.421

    Öğretmen (1/4)* - 5.872 – 7.485

    Şef (4/1) - 6.051 – 7.713

    Hemşire (1/4)* - 6.334 – 8.074

    Hemşire (Lisans 5/1) - 6.357 – 8.103

    Öğretmen (1/4) - 6.414 – 8.176

    Grafiker (lisans 1)* - 6.580 – 8.388

    Vaiz (1/4) - 6.810 – 8.681

    Polis Memuru (8/1) - 7.431 – 9.473

    Mühendis (8/1)* - 7.359 – 9.381

    Mühendis (8/1) - 7.902 – 10.073

    Avukat (1/4) - 8.277 – 10.551

    Araştırma Görevlisi (7/1) - 8.231 – 10.492

    Başkomiser (3/1) - 8.488 – 10.820

    Şube Müdürü (Lisans ¼) - 8.493 – 10.826

    Mühendis (1/4) - 8.669  - 11.051

    Uzman Doktor (1/4) - 10.093  - 12.866

    Profesör (1/4) - 13.936  - 17.765

    Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.792  -18.856

    Genel Müdür (1/4) - 16.110  - 20.537

    Vali (1)* - 17.759  - 22.639

    Vali (1) - 18.458  - 23.620

    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

    *Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Net TL)

    Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)

    En düşük memur emekli aylığı - 3.276 – 4.176

    Teknisyen (Lisans 1/4) - 3.916 – 4.992

    Memur (Lisans 1/4) - 3.918 – 4.994

    Şube müdürü (Lisans 1/4) - 4.004 – 5.104

    Avukat (1/4) - 4.029 - 5.136

    Polis memuru (Lisans 1/4) - 4.029 - 5.136

    İmam hatip (Lisans 1/4) - 4.029 -5.136

    Öğretmen (1/4) - 4.029 – 5.136

    Mühendis (1/4) - 4.913 – 6.263

    Kaymakam (1. Sınıf) - 6.840 – 8.719

    Profesör (En az 5 yıl hizmet) - 9.898 – 12.617

    Genel müdür (1/1) - 10.435 – 13.302

    Müsteşar (1/1) - 11.806 – 15.050

    TAŞRADA EN YÜKSEK MAAŞI KİMLER ALIYOR

    Memurların 2022 yılının ilk yarısında ödenecek maaş oranı belli oldu ancak bu arada taşradaki maaş uygulamaları ve gelir seviyesine göre meslek grupları da merak ediliyor.

    Kamuoyunda bilinenin aksine taşrada en çok maaşı kentin en üst düzeydeki mülki idare amiri olan vali değil hakim ve savcılar alıyor. Birinci sınıfa ayrılmış 1/4 hakim, savcı, başsavcı ve komisyon başkanlarının çoğu bu grupta bulunuyor.

    Maaş dışı gelirlerle ise doktorlar döner sermaye desteğiyle daha çok gelir elde eden meslek grubu olarak öne çıkıyor. Rektörler de özellikle tıp fakültesinde görevlilerse yüksek maaş alan kesimi oluşturuyor.


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