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2022 yılında memur maaşları ne kadar oldu
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 13:07
- Güncelleme : 03.01.2022 - 14:06
TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonu açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Memurlar, ek zam talebinde bulunurken yeni memur maaşları da şekillendi.
İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI
Buna göre, memur ve memur emeklileri maaşlarının geçtiğimiz yıldan bu yıla değişimleri şöyle oldu;
MEMUR MAAŞLARI (Net TL)
Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)
Hizmetli (15/1) - 4.348 – 5.542
En düşük memur maaşı - 4.881 – 6.222
Hizmetli (15/1) - 4.983 – 6.352
İmam Hatip (9/1)* - 5.022 – 6.402
Öğretmen (9/1)* - 5.205 - 6.635
Memur (Lisans 9/1) - 5.243 – 6.683
Teknisyen, (Lise 11/1) - 5.456 - 6.955
Şef (4/1)* - 5.508 -7.021
İmam Hatip (9/1) - 5.554 - 7.085
Öğretmen (9/1) - 5.822 – 7.421
Öğretmen (1/4)* - 5.872 – 7.485
Şef (4/1) - 6.051 – 7.713
Hemşire (1/4)* - 6.334 – 8.074
Hemşire (Lisans 5/1) - 6.357 – 8.103
Öğretmen (1/4) - 6.414 – 8.176
Grafiker (lisans 1)* - 6.580 – 8.388
Vaiz (1/4) - 6.810 – 8.681
Polis Memuru (8/1) - 7.431 – 9.473
Mühendis (8/1)* - 7.359 – 9.381
Mühendis (8/1) - 7.902 – 10.073
Avukat (1/4) - 8.277 – 10.551
Araştırma Görevlisi (7/1) - 8.231 – 10.492
Başkomiser (3/1) - 8.488 – 10.820
Şube Müdürü (Lisans ¼) - 8.493 – 10.826
Mühendis (1/4) - 8.669 - 11.051
Uzman Doktor (1/4) - 10.093 - 12.866
Profesör (1/4) - 13.936 - 17.765
Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.792 -18.856
Genel Müdür (1/4) - 16.110 - 20.537
Vali (1)* - 17.759 - 22.639
Vali (1) - 18.458 - 23.620
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.
*Sendika üyesi bekar kamu görevlisi için.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Net TL)
Unvan ve Derece - Temmuz – Ocak (yüzde 27,48 zamlı)
En düşük memur emekli aylığı - 3.276 – 4.176
Teknisyen (Lisans 1/4) - 3.916 – 4.992
Memur (Lisans 1/4) - 3.918 – 4.994
Şube müdürü (Lisans 1/4) - 4.004 – 5.104
Avukat (1/4) - 4.029 - 5.136
Polis memuru (Lisans 1/4) - 4.029 - 5.136
İmam hatip (Lisans 1/4) - 4.029 -5.136
Öğretmen (1/4) - 4.029 – 5.136
Mühendis (1/4) - 4.913 – 6.263
Kaymakam (1. Sınıf) - 6.840 – 8.719
Profesör (En az 5 yıl hizmet) - 9.898 – 12.617
Genel müdür (1/1) - 10.435 – 13.302
Müsteşar (1/1) - 11.806 – 15.050
TAŞRADA EN YÜKSEK MAAŞI KİMLER ALIYOR
Memurların 2022 yılının ilk yarısında ödenecek maaş oranı belli oldu ancak bu arada taşradaki maaş uygulamaları ve gelir seviyesine göre meslek grupları da merak ediliyor.
Kamuoyunda bilinenin aksine taşrada en çok maaşı kentin en üst düzeydeki mülki idare amiri olan vali değil hakim ve savcılar alıyor. Birinci sınıfa ayrılmış 1/4 hakim, savcı, başsavcı ve komisyon başkanlarının çoğu bu grupta bulunuyor.
Maaş dışı gelirlerle ise doktorlar döner sermaye desteğiyle daha çok gelir elde eden meslek grubu olarak öne çıkıyor. Rektörler de özellikle tıp fakültesinde görevlilerse yüksek maaş alan kesimi oluşturuyor.