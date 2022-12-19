2023 için geri sayıma geçildi: Kim nerede çıkacak belli oldu

2023 için geri sayıma geçildi: Kim nerede çıkacak belli oldu

Yılbaşı tatili nedeniyle hem Türkiye’nin birçok bölgesinde hem de KKTC’deki otellerde hareketlilik başladı. Yüzde 90’lara kadar dolan otellerde sahne alacak isimler de belli, ödenecek tutarlar da…

2022’nin sona ermesine sayılı günler kala turizm sektöründe de başta sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal bölgeler ile KKTC olmak üzere, ciddi turistik hareket bekleniyor.

Özellikle ünlü sanatçıların konser programlarının olduğu otellerin birçoğunda doluluk oranı yüzde 90’lara ulaşırken, bazı oteller ise yüzde 100’ü buldu.

Minimum 2 günlük tatil

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yılbaşı tatiline ilişkin planlamaların minimum 2 gün olmak üzere ağırlıklı 4 güne kadar çıkabildiğini belirterek, Akdeniz ve Ege'de açık otellerde dolulukların bekledikleri düzeylerde talep gördüğünü açıkladı.

Çorabatır, “Yılbaşında otellerimizde beklediğimiz dolulukları yakalayacağız. Kayak merkezleri ve termal otellere de talepler beklediğimiz düzeyde gerçekleşiyor.” dedi.

Kayak merkezleri zirve yapabilir

2022'yi turizm sektörünün yılbaşı tatiliyle güzel bir şekilde kapatırken, 2023 için de güzel bir başlangıç yapacağını dile getiren Çorabatır, “Kayak merkezleri ve termal tesislerimizle de güzel bir başlangıç yapacağız. Ardından da zaten şubat okul tatilleri başlayacak. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı önemli, kar yağışı ve pist kalınlıklarının artmasına bağlı talepler de artmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Sanatçılı otellere yoğun ilgi

Yılbaşında KKTC'ye ve sanatçılı otellere aşırı talep olduğunu da anlatan Çorabatır, “Konaklama süreleri minimum 2 günden başlıyor ve 4 gün arasında değişiyor. Yurt dışından da beklediğimiz oranlarda rezervasyonlar geliyor. Otellerimizde yılbaşı dönemi doluluk oranlarına bakıldığında yabancı misafir ağırlıklı olacak.” dedi.

3-4 günlük tatil planı

DHA'ya konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, hafta sonuna denk gelen yılbaşı için seyahat acentelerinin, gerek yurt içi gerek yurt dışı için 1 gece konaklamalı turlardan başlayıp, 3 gece 4 gün, hatta 4 gece 5 günlük paket turlar hazırladıklarını söyledi.

Bağlıkaya, böylece, sadece hafta sonuyla sınırlı kalmak istemeyen, tatilini uzatmak isteyenlere yönelik de farklı seçenekler sunulduğunu belirtti.

İstanbul'a yakın bölgelere yoğun talep

Yılbaşı için birçok otelin sanatçılı programlar hazırladığını belirten Bağlıkaya, “Kıyı bölgelerimizdeki otellerimiz başta olmak üzere termal ve kayak bölgelerimizde faaliyet gösteren oteller ile İstanbul'a yakın bölgelerde hizmet veren tesisler yılbaşına yönelik programlar hazırladı. Acentelerimizden aldığımız bilgiye göre vatandaşlarımız yılbaşı tatili için en yüksek talebi İstanbul'a yakın bölgeler için gösteriyor. Sanatçılı programa sahip sahil bölgeler de talep görüyor.” diye konuştu.

Rezervasyonların artması bekleniyor

Antalya, Eskişehir, GAP turları, Kapadokya bölgesine yönelik rezervasyonlar ve termal turizm gibi destinasyonlarına yılbaşı tatilinde, yoğun ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için de rezervasyonların artmasını beklediklerini söyledi.

Yurt dışı turlarda yüzde 75 doluluk

Bağlıkaya, “Yurt dışı turları da yüzde 75'lik doluluğa ulaşılırken, KKTC'ye ilgi yüksek. Kıbrıs özellikle sanatçılı programları ile talep çekiyor. Bununla birlikte İspanya, İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkeleri de ilgi görüyor. Ayrıca Şarm el Şeyh, Kızıldeniz gibi daha sıcak bölgelere de talep olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Kişi başı fiyatlar 1000 TL'den başlıyor

Fiyatların tesislerin sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterdiğini, gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayıp paketin içeriğine göre 20 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini aktaran Bağlıkaya, yılbaşı tatil hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

“Özellikle pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021 yılının ardından tüketicilerde tatile özlem söz konusu. Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve kısa olmasına rağmen acentelerimiz de bu talebe yanıt vermek üzere, yılbaşını içerecek şekilde özel tatil paketleri hazırladı. Bu çerçevede, yılbaşında tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde.”





Kim, nerede sahne alacak?

Bu yıl ünlü isimlerin yılbaşında sahneye çıkacağı bölgeler arasında KKTC, Antalya ve İstanbul öne çıkıyor.

Hafta sonuna denk gelen, 2 günlük veya 4 günlük programların hazırlandığı yılbaşı tatilinde, farklı yerlerde konser düzenleyecek bazı sanatçılar da olacak.

Kıbrıs ve Antalya yılbaşında coşacak

Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı yerler ise şöyle:

KKTC’deki otellerde sahne alacak ünlüler: Tarkan, Hadise, Ajda Pekkan, Sıla, Melek Mosso, Erol Evgin, Ayşegül Aldinç, Seda Sayan, Rubato, Kaya Artemis, Gülben Ergen, Kuşum Aydın, Gökhan Tepe, Özcan Deniz, Ziynet Sali, Fatih Ürek.

Antalya’daki otellerde sahne alacak isimler: Belek’te Sibel Can, Özcan Deniz, Berkay, Su Soley, İzmir Express Orkestrası, Ayşegül Aldinç, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası. Lara-Kundu’daki otellerde Haluk Levent, Ozan Orhon, Mustafa Keser ve Emel Sayın, İskender Paydaş, Altay, Erol Evgin, Linet ve Işın Karaca. Kemer Göynük’te Sakiler ve Emre Altuğ.

İstanbul’da sahneye çıkacak şarkıcılar: Gökhan Tepe, Sibel Can, Candan Erçetin, Serkan Kaya, Merve Özbey, Selami Şahin, Suzan Kardeş, Simge, Tuğçe Tayfur, Ersay Üner, Ayta Sözeri.

Bursa'da: Bendeniz, Petek Dinçöz ve Ebru Polat, Uludağ’da ise Hande Ünsal, Hera Aslan, Funk Alaturka Orkestrası, Sinan Güleryüz, Eda ve Metin Özülkü.

Afyonkarahisar’daki termal otellerde: Öykü Gürman, Esra Özmen ve Emre Kaçar, Ferhat Göçer, Burcu Güneş, Harun Gürbüz, Safiye Soyman, Sandıklı’da ise Ege.

Muğla Bodrum’da: Coşkun Sabah ve Fedon, Göcek’te Necati ve Soykalar ile Soner Arıcı, Marmaris’te Orkestra Batılılar ve Nilgün.

Ankara’da: Hakan Altun ve Yıldız Tilbe, Eskişehir’de Şevval Sam, Adana’da Atiye, Kapadokya’da: Nükhet Duru, Mersin’de Deniz Seki, Yalova’da Niran Ünsal, Gaziantep’te: Soner Kabadayı, Sakarya-Sapanca’da Ebru Yaşar ve Cenk Eren, Bolu Abant’ta: Fettah Can, Kartalkaya’da Kırmızı Reçete, Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde: Damla Yıldız, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi’nde: Bengü ve Göksel, Denizli-Pamukkale’de: Lerzan Mutlu, İzmir’de Kibariye, Buray.

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri

Öte yandan geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023’ü karşılayacak.

Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı ise Tarkan alacak.

Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkacak olan Megastar, 18 milyon TL kazanacak.

Hadise ve Özcan Deniz’in alacağı ücret de 3 milyon TL’yi bulacak.

İşte yılbaşında anlaşma yapan ünlülerin sahne ücretleri:

Tarkan: 18 milyon TL

Hadise: 3 milyon TL

Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

Seda Sayan: 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

Bülent Ersoy: 3 milyon TL

İbrahim Tatlıses: 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

Yıldız Tilbe: 2 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

Hande Yener: 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

Sibel Can: 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

Özcan Deniz: 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )

Hülya Avşar: 1 milyon TL

Edis: 1.5 milyon TL

Sefo: 1.5 milyon TL

Koray Avcı: 1 milyon TL

Hakan Altun: 1,5 milyon TL

Mustafa Ceceli: 1 milyon TL

Ziynet Sali: 1 milyon TL

Evde, otelde, restoranda ve yurt dışında yılbaşı seçenekleri

Hafta sonuna denk gelecek olan 31 Aralık gecesi için kimi evde ailesi ve arkadaşları ile kimisi otellerde eğlence eşliğinde neler yapacağını şimdiden planladı.

Evde yılbaşı maliyeti açısından iyi bir alternatif olarak görülürken, faturaları kabartabilecek plan genellikle şehirden uzaklaşınca başlıyor.

Evde kutlamak isteyenler için 4-5 kişilik bir masanın maliyeti 700 TL ile 1.300 TL arasında değişebiliyor.

Alkolsüz yılbaşı paketleri marketlerde 215 ile 350 lira arasında.

En düşüğü kişi başı 2 bin lira

Beşiktaş’ta bir otelde 5 bin liraya ya da Bakırköy’de 1.990 liralık bir eğlence de tercih edilebilir.

Kapadokya’ya gitmek isteyenler 2 bin lira, İzmir’de yılbaşını karşılamak isteyenler için de fiyatlar 3 bin liradan başlıyor.

Yurt dışı planı yapanların cebinde daha fazla para bulunması gerekiyor.

Çünkü en düşük maliyetli bir Avrupa tatili için kişi başı 6 bin lira ödenebilir.

Kar altında karşılamak da pahalı

Yeni yılı karlar altında yeni yılı karşılamak isteyenler için de kayak merkezleri paketler hazırlamış durumda…

Buna göre Kartepe’de bir otel 2 kişi için 1 gece konaklamalı 3 bin 500 TL, başka bir otel 2 gece için 13 bin TL, Kars Sarıkamış’ta bulunan bir otel iki kişi 2 gece için 20 bin TL, Palandöken ve Uludağ’da ise gecelik ortalama 5 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.