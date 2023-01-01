2023 için patent başvuru ücretleri belirlendi

TÜRKPATENT 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesini yayınladı .

Patent ve faydalı model başvuruları sanayideki gelişimi simgeliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2023 yılında uygulanacak ücret tarifesi açıklandı.

TÜRKPATENT'in, "2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Patent ve faydalı model başvuru ücretleri

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 26,78 lira, marka tescil ücreti 707,71 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 9,83 lira oldu.

AA'nın haberine göre, tasarım tescil başvuru ücreti ise 116,53 lira olarak tespit edildi.