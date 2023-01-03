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- 2023 yılı akademisyen maaşları belli oldu
2023 yılı akademisyen maaşları belli oldu
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 10:41
- Güncelleme : 03.01.2023 - 11:01
2022 yılının son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memurların cebine koyacağı en az zam miktarı belli oldu.
Buna göre memurların alacağı 6 aylık enflasyon farkı 16,48 oldu.
Açıklanan farkla birlikte maaşı en çok merak edilenlerden birisi de akademisyen maaşları.
Türkiye'de akademisyenler üniversitelerde yaptıkları eylemlerle vatandaşların akıllarına gelirken yeni zamlarla birlikte yüksek maaş miktarlarına sahip oldular.
Akademik personeller ise ünvanlarına göre maaş almaktalar. Bu çerçevede doçent maaşı, öğretim üyesi maaşı ve araştırma görevlisi maaşları farklılık gösteriyor.
Temmuz ayında artışa gidildi
Temmuz ayında gelen zamla birlikte öğretim görevlisi ve akademisyen maaşlarında da artışa gidildi.
6 aylık enflasyon farkı 16,48
Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,48 oranında gerçekleşti.
Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra yüzde 16,48 zammı cebine koyan akademisyenlerin refah payına göre 2023 maaşları belli olacak.
Akademik kadrolarda kim ne kadar maaş alır
Akademik personeller için yüzde 16,48 artışla alacakları maaşlar şu şekilde olacak:
Temmuz maaşı / Yüzde 16,48 zamlı yeni maaş
- 1/4, 25 + yıllık Profesör maaşı (en az 4 yıllık): 24,270.49 TL/ 28,280 TL
- 1/3 17 yıllık Profesör maaşı (3 yıllık): 24,203.36 TL/ 28.196,495 TL
- 1/2 16 yıllık Profesör maaşı (2 yıllık): 21,605.44 TL/ 25,170 TL
- 1/4 25 + yıllık Doçent maaşı (aylık derecesi 1): 18,377.05 TL/ 21,409 TL
- 1/1 15 yıllık Doçent maaşı: 15,891.04 TL/ 18,513 TL
- 2/1 12 yıllık Doçent maaşı: 15,972.32 TL/ 18,607 TL
- 3/1 9 yıllık Doktor Öğretim Üyesi maaşı: 15,736.09 TL/ 18,332 TL
- 4/1 6 yıllık Doktor Öğretim Üyesi maaşı: 15,691.17 TL/ 18,280 TL
- 7/1 Araştırma Görevlisi maaşı: 15.311,00 TL/ 17.834,25 TL
- 1/4 25 + yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 14,847.49 TL/ 17,294 TL
- 3/1 9 yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 14,125.78 TL/ 16,453 TL
- 4/1 6 yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 13,924.77 TL/ 16,219 TL
- 7/1 yeni başlayan Öğretim Görevlisi maaşı: 13.677 TL/ 15,930 TL