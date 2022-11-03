2023'te Motorlu Taşıt Vergisi artacak

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı, bugün açıklanan ekim ÜFE'sindeki 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 oldu. Bu da MTV'nin belirlenmesinde rol oynuyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu

Böylece, yeniden değerleme oranı 12 aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Yani vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Geçen yıl yüzde 36,2 olan bu oran, 1984 yılından bu yana hesaplanan en yüksek seviyesine çıktı.

Oranı düşürmek Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Motorlu Taşıt Vergisi 2023'te yüzde 122,93 zamlanacak

MTV belirlenirken, trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı, sadece motor hacmi ve aracın yaşına göre hesaplanıyor.

Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen araçların yaş ve motor hacmi ile birlikte matrah değeri de göz önünde tutuluyor.

2022 Motorlu Taşıt vergisi (MTV) zammı yüzde 25'e indirilmişti. 2021 yılı MTV tutarları yüzde 25 artırılarak 2022 MTV tutarları belirlenmişti. Örneğin 2021 yılında MTV'si 1.000 lira olan bir aracın, 2022 yılı MTV'si 1.250 lira olmuştu.

Motor hacmi 1,3 litrenin altında kalanlarda MTV tutarı

Yeni MTV oranlarına göre, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan 1-3 yaş aralığındaki vergi hariç fiyatı 157 bin 389 bin liranın altında kalan araçların motor hacmi 1,3 litrenin altında kalanlarda en düşük MTV tutarı yüzde 122,93 zamla birlikte 2 bin 927 lira olacak.

1-3 yaş aralığında vergi hariç fiyatı 157 bin 389 lirayı aşmayan ve motor hacmi 1,3 litre-1,6 litre arasında kalan otomobiller için yeni yılda 3 bin 217 lira yıllık MTV ödenecek.