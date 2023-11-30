2024 Ocak'ta aktif olacak! Asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylığında son durum Tüm çalışan ve emekliler yeni yılda alacakları maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu konuda enflasyon farkı ve sözleşmelerden doğan hakların dışında refah payları da devreye girerek maaş ve aylıklar hesaplanacak. Haberimizde bugüne kadar yapılan hesapları ve yorumları gözler önüne serdik.

ensonhaber.com

Yeni yıl yaklaştıkça Türkiye'de maaşlar da konuşulmaya başlandı.

Asgari ücret, memur maaşı, emeklilerin aylıkları ocak ayında belirlenecek.

Maaşların belirlenmesinde enflasyonun son 6 aylık farkı belirleyici olacak.

Bugüne kadar 4 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Buna göre maaşlara en az yüzde 29,41 oranında zam gelecek.

Şimdi kasım ayı ve aralık ayının enflasyon farkı da bu yüzdeye eklenecek.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

2024 asgari ücret zam pazarlıkları 1 Aralık'ta başlayacak. 20 milyon aktif çalışanın yüzde 37’si asgari ücretli. Yani bir çalışana en az verilmesi gereken ücret, doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Dolaylı olarak da tüm Türkiye'yi.

Asgari ücret, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenecek.

Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) oluşacak. 4 toplantının sonunda ücrete karar verilecek. Uzlaşma sağlanmazsa hakem kurulu sonuca varacak.

Asgari ücrete 2022'de ve 2023'te iki kez zam yapılmıştı. Asgari ücrete kadar olan ücretlere de vergi muafiyeti getirilmişti. Bu yıl asgari ücretin yılın başında belirlendikten sonra enflasyonda düşüş sağlanacağı için ikinci kez değerlendirilmeyeceği dile getirildi.

Asgari ücret, 4 aylık enflasyon farkı 14 bin 755 liraya çıkıyor

Ancak işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini beyanı baz alındığında sadece enflasyon farkı ile şimdiden asgari ücretin net 11 bin 402 lira 32 kuruştan 14 bin 755 liraya çıkması kesinleşti. Ancak asgari ücretin yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkması beklentisi var.

Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, Bağkur primi, staj ücreti, isteğe bağlı sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı ve engelli aylığı da zamlanacak.

İşverene sağlanan çalışan başına 500 liralık devlet desteğinin 1.000 liraya çıkartılması isteniyor.

Asgari ücrete gelebilecek zam oranlarına göre artış tablosu

Yüzde 30 zam: 14 bin 822 TL

Yüzde 35 zam: 15 bin 392 TL

Yüzde 40 zam: 15 bin 962 TL

Yüzde 45 zam: 16 bin 532 TL

Yüzde 50 zam: 17 bin 103 TL

Yüzde 55 zam: 17 bin 673 TL

Yüzde 60 zam: 18 bin 243 TL

Yüzde 65 zam: 18 bin 813 TL

Yüzde 70 zam: 19 bin 383 TL

En düşük memur maaşı

Memur ve memur emeklileri 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre, 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu şartlarda, bir memurun en düşük alacağı maaşın toplam yüzde 50 zamla birlikte ocak ayında 22 bin 17 liradan 33 bin 25 liraya yükselmesi bekleniyor.

Memur maaşı zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024 (TL)

En düşük memur maaşı 22 bin 17 / 33 bin 25,5

Şube müdürü: 32 bin 451 / 48 bin 676,5

Uzman öğretmen: 29 bin 538 / 44 bin 307

Öğretmen: 26 bin 654 / 39 bin 981

Başkomiser: 32 bin 626 / 48 bin 939

Polis memuru: 29 bin 525 / 44 bin 287,5

Uzman doktor: 54 bin 959 / 82 bin 438,5

Hemşire (Üniversite mezunu): 26 bin 440 / 39 bin 660

Mühendis: 33 bin 122 / 49 bin 683

Teknisyen: 23 bin 538 / 35 bin 307

Profesör: 48 bin 124 / 72 bin 186

Araştırma görevlisi: 31 bin 562 / 47 bin 644,5

Vaiz: 27 bin 620 / 41 bin 430

Avukat: 31 bin 562 / 47 bin 343

Diğer ücretler

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024 (TL)

En düşük memur emeklisi maaşı: 9 bin 876 / 14 bin 814

En düşük SGK emeklisi: 7 bin 500 / 11 bin 250

Asgari ücret: 11 bin 403 / 17 bin 104,5

En düşük memur emeklisi maaşı

En düşük memur emeklisi maaşı, 9 bin 876 liradan yüzde 50 artışla 14 bin 814 liraya çıkacak.

En düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı

Türkiye’de 16 milyon emekli var.

En düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı alan bir emeklinin en düşük maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liranın üzerine yükselmesi ve 11 bin 250 liraya çıkması beklentisi sürüyor.

Bu konuda Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın şu açıklaması öne çıkıyor:

7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız.

4 aylık enflasyon farkı: Yüzde 29,41

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3,43, yıllık enflasyonu da yüzde 61,36 olarak açıkladı. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon farkı yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Bu durumda SSK ve Bağkur emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29,41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Zamların netleşmesi için son iki ay kaldı.

Kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı netleşecek.

Yıl sonunda enflasyon yüzde 65 olursa

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Buna göre de SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 37,76; memur ve memur emeklileri ise yüzde 49,46'lık bir artış gerçekleşecek.

Tabii son alarak enflasyon farkına bir de refah payı eklenecek. Vatandaş o aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan maaşlarda iyişeştirme yapması beklentisini taşıyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken geçim endekslerini dikkate alıyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durumu dikkate alıyor. Genel ücretler seviyesini dikkate alıyor. Bu çerçevede tarafların masaya getireceği müzakerelerde bu kriterler dikkate alınarak bir rakam belirleniyor. Enflasyon da geçinme endeksi de genel ücretler seviyesi de ülkenin ekonomik sosyal durumu da dikkate alınarak bir asgari ücreti belirlenecek.