2024 yılı vergi ve cezalardaki zam oranları belli oldu

Mayıs ayı seçimlerinden sonra ekonomi kurmayları enflasyonla mücadeleye girişti.
Bu kapsamda Türkiye'nin enflasyonist ortamdan çıkartılması için art arda adımlar atılıyor.
Hayata geçirilen politikalarla tek haneli enflasyon hedefine doğru emin adımlarla ilerleniyor.
Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Vergi ve harçlarda zam oranı yüzde 58,46 oldu
Bu kapsamda 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belirlenmiş oldu.
Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.
Yeniden değerleme oranı nasıl belirleniyor?
Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Yeniden değerleme oranı olarak, ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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