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Ekonomi



2024 yılı vergi ve cezalardaki zam oranları belli oldu

2024 yılı vergi ve cezalardaki zam oranları belli oldu TÜİK'in ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.