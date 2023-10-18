2024'te memurun alacağı fazla mesai ücreti ve yurt içi gündelikleri Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, devlet memurlarının 5 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda 10 lira 10 kuruşa yükseltilecek. En alt kademedeki memurun yurt içi gündeliği ise 400 lira olacak.

AA

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre memurların fazla mesai ve yurt içi gündeliklerinin yeni tutarları belirlendi.

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek.

Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, böylece yeni yılda yüzde 87 artmış olacak.

Fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa çıkacak

2023 yılında 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.

Fazla mesai bakanlıklarda ayda 90 saati geçmeyecek

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 5 lira 70 kuruş yerine 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme alacak görevler

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 20 kuruş ödenecek.

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının yurt içi gündelikleri 500 liraya çıkartılacak

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak görevler

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Ek göstergesi 8000 olan memurlar için yurt içi gündelik 465 lira

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak.

En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)