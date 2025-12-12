2026 asgari ücret için ilk toplantı bugün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret maratonu bugün başlayacak.

Asgari ücrette yapılacak değişiklik yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiriyor.

Asgari Ücret Komisyonu, bugün (12 Aralık) saat 14.00'te çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.

Komisyonun aralık ayı içinde iki kez daha toplanması ve sonunda 31 Aralık'a kadar 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

İLK TOPLANTIDA EKONOMİK VERİLERİN KONUŞULMASI BEKLENİYOR

İlk toplantıda, ekonomik veriler gündeme getirilecek ve çalışma takvimi belirlenecek.

Komisyon 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.

Ancak bu yıl TÜRK-İŞ komisyonun yapısı değiştirmezse, işçileri temsilen toplantılara katılmayacaklarını açıklamıştı.

İŞÇİ KESİMİ KOMİSYONDA OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelerek, komisyonda hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e inmesini teklif etmiş, Atalay da bu konuda, "komisyon yapısının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle değiştirildiği taktirde komisyona katılımı değerlendireceklerini" açıklamıştı.

Toplantı saatine kadar talepleri yerine getirilmezse TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması durumunda Komisyon işveren ve hükümeti temsilen 10 kişiden oluşacak.

KARAR, 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

2025 TEMMUZ-ARALIK ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETE 4 FARKLA ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete, beklentiler doğrultusunda dört farklı zam senaryosu gündemde.

YÜZDE 24 ZAM: 27 BİN 408,66 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında yeni asgari ücret 27 bin 408 lira 66 kuruş olacak.

YÜZDE 31 ZAM: 28 BİN 956,24 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 31 zam yapıldığında yeni asgari ücret 28 bin 956 lira 24 kuruş olacak.

YÜZDE 32 ZAM: 29 BİN 177,28 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 177 lira 28 kuruş olacak.

YÜZDE 33 ZAM: 29 BİN 398,32 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 398 lira 32 kuruş olacak.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN TALEPLERİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: 33 BİN 50 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı." ifadelerine yer vermişti.

DEVA PARTİSİ / ALİ BABACAN: 33 BİN 156 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurarak, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artışı en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." dedi.

GELECEK PARTİSİ / AHMET DAVUTOĞLU: 35 BİN TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıklayarak, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

CHP / ÖZGÜR ÖZEL: 39 BİN TL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde, asgari ücret beklentisini şöyle açıkladı:

Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz.

YENİDEN REFAH PARTİSİ / FATİH ERBAKAN: 45 BİN TL

Buna göre konuyu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aylar önce, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." sözleriyle beklentisini dile getirdi.

DEM PARTİ / TÜLAY HATİMOĞULLARI: 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu şu sözlerle duyurdu:

Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI:

HSBC: YÜZDE 20 ZAM

HSBC, Türk ekonomisine dair projeksiyonlarını paylaştı. Buna göre banka, Türkiye'nin enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 20 olacağını tahmin ediyor.

HSBC, aynı zamanda aralık için enflasyonun yüzde 1,2 gelmesini bekliyor. HSBC, Türkiye için enflasyona bağlı olarak asgari ücret beklentisini açıkladı. Bankaya göre, enflasyon oranlarına dayanarak asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

HCBC'ye göre, yüzde 20'lik zam sonrası asgari ücret 26 bin 525,60 TL olacak.

JPMORGAN: YÜZDE 20 ZAM

Dünyanın en büyük yatırım bankası JPMorgan, son yayamladığı raporunda 2026 yılı için Türkiye'de uygulanacak asgari ücrete yüzde 20 zam öngörüyor. Kurumun geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam öngörüsünü doğru tahmini doğru çıkmıştı.

JPMorgan, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu yüzde 24,6 hesapladı.

JPMorgan'a göre, yüzde 20'lik zam sonrası asgari ücret 26 bin 525,60 TL olacak.

MORGAN STANLEY: YÜZDE 25 ZAM

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

Banka, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

Morgan Stanley'e göre, yüzde 25'lik zam sonrası asgari ücret 27 bin 630,83 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEYECEĞİ ÖDEMELER

Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek.

Asgari ücret yalnızca milyonlarca çalışanı değil, pek çok sosyal ve ekonomik ödemeyi doğrudan etkiliyor.

-İşsizlik maaşı: 2025'te aylık net 10 bin 323,25 TL asgari düzeyde, maksimum yaklaşık 20 bin 646,49 TL.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor.

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi: 2025'te 780,17 TL.

Bu tutar gelir testi sonucu sigortalının kendisi ödeyecek durumda ise geçerli.

-65 yaş aylığı: 2025'te 5 bin 315 TL.

-Stajyer maaşı: 2025'te 6 bin 631,40 TL.

-Askerlik ve doğum borçlanması: Günlük en az tutar olarak 213,36 TL.

-Engelli aylığı: 2025'te yüzde 40-69 engelliler için 3 bin 723,27 TL, yüzde 70 ve üzeri engelliler için 5 bin 584,91 TL.

-İsteğe bağlı sigorta: Sigortalının beyan edeceği prime esas kazanca göre değişiyor. (Yüzde 32 oranında hesaplanıyor.)

2025 için aylık en düşük tutar 8 bin 321,76 TL, aylık en yüksek tutar 62 bin 413,25 TL.

-Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı: Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışanın brüt maaşı esas alınıyor.

Ancak alt sınır, asgari ücretin brüt tutarına bağlı. Yani asgari ücret artınca, kıdem tazminatı da artacak.

01.07.2025–31.12.2025 için yıllık 53 bin 919,68 TL.

-İhbar tazminatı: Asgari ücretin brüt tutarına göre alt sınır yükseliyor.

-İşsizlik sigortası primi: İşçi ve işveren payları asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanıyor.

-Rapor (geçici iş göremezlik) ödeneği: SGK tarafından ödenen rapor parası, çalışanın brüt ücretine bağlı olduğu için asgari ücret artışıyla yükseliyor.

Ayakta tedavi için en az 577,90 TL

Yatarak tedavi için en az 433,42 TL

-Bağ-Kur (4B) primleri: Bağ-Kur’lu esnaf ve serbest meslek sahiplerinin primleri de asgari ücretin brütüne göre belirleniyor.

En düşük aylık prim tutarı: 7 bin 735,98 TL

-Doğum ve süt parası: Bu ödenekler doğrudan asgari ücretle orantılı şekilde hesaplanıyor.

-Kreş yardımı ve asgari geçim indirimi (AGİ’nin yerine geçen destekler): 2022’den sonra AGİ kaldırılmış olsa da, bazı özel sektör firmaları hâlâ asgari ücret üzerinden sosyal yardım hesaplaması yapılıyor.

-İş kazası ve meslek hastalığı primleri: SGK prim oranları sabit olsa da, prime esas kazanç tabanı asgari ücret olduğu için tutar artıyor.

-Ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların primleri: Ev işlerinde (temizlik, bakım vb.) çalışanlar için ödenen sigorta primleri asgari ücrete endeksli.

-İşverenin maliyeti: SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi tüm kalemler asgari ücret artışıyla birlikte yükseliyor.

-BES ödemesi değişiklik yapılacak.

-Özel sektör ödemeleri artışına etki edecek.

DOLAYLI ETKİLENEN ÖDEMELER

-Kira yardımı, yemek kartı, yol parası gibi sosyal yardımlar (bazı kurumlar asgari ücret oranına göre belirleniyor).

-Burslar ve öğrenci destekleri (vakıf veya belediye bursları genellikle asgari ücretin belli yüzdesine göre hesaplanıyor).

-Evde bakım maaşı (her ne kadar memur maaş katsayısına bağlı olsa da, çoğu zaman asgari ücret artışıyla paralel güncellenir).

-İdari para cezaları (bazıları asgari ücretin katı şeklinde belirlenir; örneğin iş kanununa aykırılık cezaları.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2020'de 2 bin 324,70 lira

2021'de 2 bin 825,90 lira

2022 Ocak-Haziran'da 4 bin 253,40 lira

2022 Temmuz-Aralık 5 bin 500,35 lira

2023 Ocak-Haziran'da 8 bin 506,80 lira

2023 Temmuz-Aralık'ta 11 bin 402,32 lira

2024'te 17 bin 2 lira

2025'te 22 bin 104 lira