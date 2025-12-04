2026 yılı için 5 teknoloji öngörüsü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amazon Web Services (AWS), 2026 yılı için teknoloji öngörülerini paylaştı.

Amazon CTO'su Dr. Werner Vogels, yalnızlıkla mücadele eden yapay zeka asistanlarından kuantum güvenliğe kadar 2026’da bizi nelerin beklediğine dair öngörülerini paylaştı.

Amazon CTO’su Dr. Werner Vogels, teknolojinin insani zorluklara daha fazla yöneldiği bir çağa girdiğimizi belirterek, yapay zekâ asistanlarından kuantum bilişim alanındaki gelişmelere kadar pek çok alanda teknolojinin, insani yeteneklerini anlamlı bir şekilde artırmasına tanık olduğumuzu vurguladı.

Vogels’e göre önümüzdeki yıllarda teknolojiyi pozitif etki yaratmak için kullanmak, başarıyı ve kendimizi nasıl tanımladığımızı yeniden şekillendirecek.

2026 İÇİN 5 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ

Vogels’in 2026 için 5 teknoloji öngörüsü şöyle:

1. “YOLDAŞLIK,” BUNA EN ÇOK İHTİYACI OLANLAR İÇİN YENİDEN TANIMLANIYOR

Yalnızlık, dünya çapında her altı kişiden birini etkileyen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘halk sağlığı krizi’ olarak belirlenen salgın boyutlara ulaştı. Sosyal izolasyon, sigarayla karşılaştırılabilir şekilde ölüm riskini yüzde 32 artırırken, yalnızlık demans riskini yüzde 31 artırıyor. MIT araştırmacısı Kate Darling'in keşfettiği gibi, otonom hareketlerle niyet ve yaşam arasında bağlantı kurmaya programlanmış durumdayız. Bu nedenle insanlar robotlara cihazlardan çok evcil hayvan gibi davranma eğiliminde.

Amazon’daki Astro ekibimiz, insanların yoldaş robotlarla gerçek ilişkiler kurduğunu belgeledi. Bu robotlar, insan bakıcıların yerini almak yerine, teknoloji ve insanların yalnızlık salgınıyla mücadele etmek için birlikte çalıştığı iş birlikçi bir model yaratıyor.

2. YENİ NESİL GELİŞTİRİCİLERİN DOĞUŞU

Üretken yapay zekâ, yazılım geliştirme süreçlerimizi yeniden şekillendirirken, geliştiricilerin modasının geçeceği dedikodusu da yine ortaya çıktı. Ancak bu, geliştiricilerin sonu değil, yeni nesil geliştiricilerin doğuşu. Üretken yapay zekâ, saniyeler içinde kod oluşturulması sağlayabiliyor ancak yöneticilerin maliyet ve performans tartıştığı bütçe toplantılarına katılamıyor. Yani, geliştiricilerin yaratıcılık, merak ve sistemler üzerinde düşünme gibi özellikleri değişmiyor.

Bu özellikler her teknolojik devrimde olduğu gibi şimdi de bu mesleği tanımlamaya devam edecek. Yapay zekâ dünyasında başarılı olan geliştiricilerin sistemlerin yaşayan, dinamik ortamlar olduğunu anlamaları gerekiyor.

3. KUANTUM GÜVENLİK, TEK GÜVENLİK YÖNTEMİ OLACAK

Risk, verileri bugün nasıl güvence altına aldığımızda yatıyor. Kötü niyetli aktörler, şifreli verileri çözmek için gereken kuantum işlem gücünü sabırla bekleyerek yıllardır kişisel verileri, finansal kayıtları ve devlet sırlarını topluyorlar.

Hata düzeltmedeki ilerlemeler zaman aralıklarını daralttı ve proaktif savunma penceresi kapanıyor. Kuruluşların üç cephede hareket etmesi gerekiyor: kuantum sonrası kriptografiyi şimdiden uygulamaya almak, fiziksel altyapıyı güncellemeye yönelik planları yapmak ve kuantum kullanmaya hazır yetenekler geliştirmek.

4. SAVUNMA TEKNOLOJİSİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR

Hem devlet hem de özel sektörün teknolojiye yaptığı askeri yatırımlar artıyor. İnovasyon ivme kazandı ve otonom sistemlerin yazılım güncellemeleri artık yıllık değil, haftalık olarak gerçekleşiyor. Algoritmalar reel verilerden öğrenerek bir gecede gelişiyor.

Sivil kuruluşlar, savunma teknolojisindeki bu gelişmelerden yararlanabilecek ve bunları felaket müdahalesinden gıda güvenliğine, uzak bölgelerde sağlık hizmetlerine erişime kadar kritik sorunları çözmek için uygulayabilecek.

5. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME, SONSUZ MERAKLA BULUŞUYOR

Her öğrenci, meraklarını uyandıran ve yaratıcılığı besleyen bir eğitimciyi hak eder ancak insanlık tarihinin çoğu boyunca, yalnızca zenginler kişisel bir öğretmeni karşılayabilirdi. Bu durum değişmek üzere. Yapay zekâ destekli, kişiselleştirilmiş özel ders sistemleri eğitimi kökten değiştiriyor. Khan Academy’nin yapay zekâ destekli öğretim asistanı Khanmigo, ilk yılında 1,4 milyon öğrenciye ulaştı.

Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankete göre, herhangi bir yapay zekâ aracı kullanan öğrencilerin oranı geçen yılki yüzde 66'dan bu yıl yüzde 92'ye yükseldi. Öğretmenler ortadan kalmıyor, iş yapış şekilleri değişiyor. Yapay zekâ, onları rutin işlerden kurtarırken, daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılıyor.