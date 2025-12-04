Emlak vergisinde üst sınır belirlendi: İki katını aşamayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, son dönemde tartışma yaratan emlak vergisi artışlarına değindi. Cumhurbaşkanı, “fahiş artışların önüne geçecek düzenlemenin” kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını açıkladı.

Toplumun farklı kesimlerinden yükselen tepkilere dikkat çeken Erdoğan, özellikle CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2.500, 5.000 ve bazı bölgelerde yüzde 18.700’e kadar ulaşan artışlar yapıldığını belirtti.

Bu artışların vatandaş üzerinde “haksız bir yük” oluşturduğunu vurguladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ FAHİŞ ARTIŞLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2500, yüzde 5000 hatta bazı bölgelerde yüzde 18.700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar.

Fahiş artışlara “sessiz kalmalarının düşünülemeyeceğini” dile getiren Erdoğan, konunun AK Parti MYK’da kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti. İlgili birimlerin çalışmaları tamamladığını söyleyen Erdoğan, çözüm önerilerinin kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini belirterek şu mesajı verdi:

Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

O DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi kapsamında emlak vergisine yeni bir düzenleme getirildi.

Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle torba yasa teklifine eklenen düzenleme, emlak vergisine esas rayiç bedellerdeki artışı sınırlandırıyor. Yeni düzenleme kapsamında 2026’da kullanılacak arsa ve arazi birim değerleri belirlenirken 2025 yılı değerlerinin maksimum iki katına çıkılabilecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE HESAPLAMA

Yeni sistemde arsa ve bina rayiç bedelleri, Vergi Usul Kanunu’na göre takdir komisyonlarının her dört yılda bir belirlediği değerlerin, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranı kadar artırılmasıyla tespit edilecek.

Mevcut uygulamada bu artış yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden yapılıyordu.

2027-2029 BU ŞEKİLDE HESAPLANACAK

Getirilen geçici maddeye göre 2026 sınırlandırması yalnızca bir yıl ile sınırlı kalmayacak.

2027, 2028 ve 2029 yılları için de bina ve arazi vergisi matrahları aynı hesaplama yöntemiyle belirlenecek.

DİĞER HARÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE DE GEÇERLİ OLACAK

Emlak vergisi hesaplamasında esas alınan arsa ve arazi birim değerleri; vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerde de referans olacak.

Böylece tüm mali uygulamalarda daha dengeli bir değerleme yapılması amaçlanıyor.

YASALAŞAN TEKLİFTEKİ DİĞER DÜZENLEMELER BAŞLIKLAR

Teklifle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Teklifle Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenleniyor.

Tapuda düşük beyana bir kat vergi cezası getirilecek. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yapılan değişiklikle UEFA organizasyonlarında gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Çekler ile ilgili düzenleme yapılarak, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31/12/2025'ten 31/12/2028'e uzatılacak.

1/1/2026 tarihi itibariyle damga süresi geçmiş su sayaçları için 31/12/2028 tarihine kadar muayenesinin yaptırılması veya geçerli muayenesi olan sayaçla değiştirilmesi şartıyla bu sayaçlara el konarak kamuya geçilmesine karar verilemeyecek ve idari para cezası verilemeyecek.