2026'da asgari ücret desteğine 76,5 milyar lira kaynak ayrıldı

İstihdamın korunmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Bu amaç doğrultusunda şirketlere asgari ücret desteği veriliyor.

2026'da asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırken, bu oran verilen desteğe de artış olarak uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında asgari ücret desteğine ayrılan kaynakla ilgili açıklamayı NSosyal hesabından yaptı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ: 1.270 LİRA

2025 yılında sigortalı başına aylık 1.000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin, 2026 yılı itibarıyla 1.270 liraya yükseltildiğini anımsattı.

DESTEĞE AYRILAN KAYNAK: 76 MİLYAR 500 MİLYON LİRA

Bu kapsamda 76 milyar 500 milyon lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

"İSTİHDAMI GÜÇLENDİRECEK POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLECEK"

Işıkhan, mesajında "Bu kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" ifadelerini kullanarak, istihdamı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü de vurguladı.