2026'nın ilk gününde raylı sistemlerin bazıları ücretsiz

2026'nın ilk gününde bazı raylı sistemlerin ücretsiz olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ücretsiz hizmet gününde Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer hatlar vatandaşlara açık olacak.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 09:01
  • 2026'nın ilk gününde bazı raylı sistemler ücretsiz olacak.
  • Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer hatlar ücretsiz hizmet verecek.
  • Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak raylı sistemler açıklandı. 

Bazı raylı sistemlerin yeni yılın ilk gününde ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 1 Ocak tarihinde ücretsiz hizmet verecek.

ÜCRETSİZ OLACAK RAYLI HATLAR

Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

1 OCAK'TA ÜCRETSİZ:

ANKARA

Başkentray

İZMİR

İZBAN

İSTANBUL

Marmaray,

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 

