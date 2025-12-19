2026'nın ilk gününde raylı sistemlerin bazıları ücretsiz

- 2026'nın ilk gününde bazı raylı sistemler ücretsiz olacak.
- Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer hatlar ücretsiz hizmet verecek.
- Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak raylı sistemler açıklandı.
Bazı raylı sistemlerin yeni yılın ilk gününde ücretsiz olmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 1 Ocak tarihinde ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ OLACAK RAYLI HATLAR
Buna göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
1 OCAK'TA ÜCRETSİZ:
ANKARA
Başkentray
İZMİR
İZBAN
İSTANBUL
Marmaray,
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı