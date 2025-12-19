Asgari ücrette üçüncü toplantıyı beklerken zam senaryoları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirlemek amacıyla ikinci kez toplandı.

İşçi tarafı masada yer almadı.

Kulislerde asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş'e sürpriz ziyaretlerde bulundu.

İşçi sendikaları ile görüşen Bakan Işıkhan, yüzde 14'lük ek zam talebi başta olmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in taleplerini komisyona iletirken gözler, üçüncü toplantıya çevrildi.

İKİNCİ TOPLANTIDA HÜKÜMET VE İŞVEREN TARAFI EKONOMİK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Toplantı Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1,5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri katıldı.

Toplantıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

VEDAT IŞIKHAN, TOPLANTIYA KATILMAYAN İŞÇİ KESİMİNİ ZİYARET ETTİ

İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Işıkhan ilk olarak, TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 14'LÜK EK ZAM MASADA

Atalay ise, "Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız" değerlendirmesini yaptı. Işıkhan, görüşmelerin ardından işçi kanadının taleplerini aktarmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun devam eden toplantısına sonradan katıldı. İşçi ile işveren arasında köprü görevi gören Işıkhan, işçi kanadının geçmiş yıldan kalan yüzde 14'lük enflasyon farkı başta olmak üzere tüm veri ve taleplerini komisyona iletti.

RAKAM İÇİN GÖZLER ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan'ın işçi sendikalarıyla gerçekleştirdiği temasların altı çizilerek "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde yapılan görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Asgari ücret zammı için gözler, komisyonun üçüncü toplantısına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un üçüncü randevusu için henüz bir takvim açıklanmadı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ HAFTAYA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına ilişkin bir rakamın çıkması güçlü bir olasılık olarak dile getiriliyor.

ŞİMDİKİ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5,50 TL, net olarak ise 22 bin 104,67 TL olarak uygulanıyor.

İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30 bin 556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26 bin 5,50 TL'si brüt maaş, 4 bin 30,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

MASADAKİ SENARYOLAR

2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar şöyle:

YÜZDE 20 ZAM: 26 BİN 525,60 TL

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26 bin 525,60 TL'ye, brüt ücret ise 31 bin 206 TL'ye yükselecek.

HSBC, Türk ekonomisine dair projeksiyonlarını paylaştı. Buna göre banka, Türkiye'nin enflasyonun 2025 sonunda yüzde 32, 2026 sonunda ise yüzde 20 olacağını tahmin ediyor.

HSBC, aynı zamanda aralık için enflasyonun yüzde 1,2 gelmesini bekliyor. HSBC, Türkiye için enflasyona bağlı olarak asgari ücret beklentisini açıkladı. Bankaya göre, enflasyon oranlarına dayanarak asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

HSBC'ye göre, yüzde 20'lik zam sonrası asgari ücret 26 bin 525,60 TL olacak.

Dünyanın en büyük yatırım bankası JPMorgan, son yayımladığı raporunda 2026 yılı için Türkiye'de uygulanacak asgari ücrete yüzde 20 zam öngörüyor. Kurumun geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 zam öngörüsünü doğru tahmini doğru çıkmıştı.

JPMorgan, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu yüzde 24,6 hesapladı.

JPMorgan'a göre, yüzde 20'lik zam sonrası asgari ücret 26 bin 525,60 TL olacak.

YÜZDE 24 ZAM: 27 BİN 409,79 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında yeni asgari ücret 27 bin 408 lira 66 kuruş olacak.

YÜZDE 25 ZAM: 27 BİN 630,83 TL

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27 bin 630 TL, brüt ise 32 bin 506 TL olarak hesaplanıyor.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'a, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

Banka, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.

Morgan Stanley'e göre, yüzde 25'lik zam sonrası asgari ücret 27 bin 630,83 TL olacak.

YÜZDE 28,5 ZAM: 28 BİN 404,50 TL

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM: 28 BİN 736, 07 TL

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 736 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 31 ZAM: 28 BİN 957,11 TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 957 olarak gerçekleşecek.

YÜZDE 31,17 ZAM: 28 BİN 994,69 TL

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 994 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 32 ZAM: 29 BİN 178,16 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 178 lira 16 kuruş olacak.

YÜZDE 33 ZAM: 29 BİN 399,21 TL

22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 399 lira 21 kuruş olacak.

YÜZDE 35 ZAM: 29 BİN 841,30 TL

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29 bin 841 TL'ye, brüt ücretin ise 35 bin 107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40 ZAM: 30 BİN 946,53 TL

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30 bin 946 TL, brüt ücretin ise 36 bin 407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.

YÜZDE 49,5 ZAM: 33 BİN 50 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, geçen yıl enflasyonun yüzde 50 gerçekleşmesine karşın yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatarak, "Bu yıl enflasyon yüzde 30-31 bekleniyor. Geçen yıldan kalan yüzde 20, artı yüzde 30 eşittir 50. Yani asgari ücret en az yüzde 50 artmalı. Ve tamı tamına rakam söylüyorum 33 bin 50 TL olmalı." ifadelerine yer vermişti.

YÜZDE 50 ZAM: 33 BİN 156 TL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı TV programında partisinin asgari ücret teklifini duyurarak, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artışı en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." dedi.

YÜZDE 58,3 ZAM: 35 BİN TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konu hakkındaki değerlendirmelerinden sonra teklifini açıklayarak, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." dedi.

YÜZDE 76,43 ZAM: 39 BİN TL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin dün İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde, asgari ücret beklentisini, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz." şeklinde açıkladı.

YÜZDE 103 ZAM: 45 BİN TL

Buna göre konuyu değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aylar önce, "Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." sözleriyle beklentisini dile getirdi.

YÜZDE 108 ZAM: 46 BİN TL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, talep ettikleri asgari ücretin 46 bin TL olduğunu, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Ayrıca yıl içinde enflasyona göre ve yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde güncellenmelidir." ifadeleriyle açıkladı.