21 Eylül'de dolar 7.57 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.80 lirada

Küresel ekonomide yaşanan olaylar, ticari anlaşmazlıklar, birbiri ardına açıklanan veriler borsa, dolar ve her türlü emtiaya üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre komitesinde yapacağı konuşma öncesi, gelen ekonomik verilerin de etkisiyle euro ve yen gibi sert paralar karşısında hafif gerileyen dolar, iç piyasada da geçen hafta yükseldiği yeni tarihi yüksek düzeylerde hareket ediyor.

BU HAFTA FED VE FOMC ÜYELERİNİN KONUŞMALARI TAKİP EDİLECEK

Küresel piyasaların bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI PİYASAYA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde toplam 45 milyar lira fonlama sağladı.

TCMB'nin, geleneksel yöntemle açtığı repo ihaleleri TL/dolar ilişkisinde etkili olmayı amaçlıyor..

DÖVİZ PİYASASININ ATEŞİ YÜKSEK

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 7.5393 lira ve en yüksek 7.5765 lirayı gördükten sonra, 7.57-7.58 lira aralığında seyrediyor.

Euro en düşük 8.9079 lira ve en yüksek 9.0029 lirayı gördükten sonra, 8.98-8.99 lira aralığında seyrediyor.

Sterlin en düşük 9.7508 lira ve en yüksek 9.8234 lirayı gördükten sonra 9.80-9.81 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18401-1.18723 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18637 düzeyindeydi.