21 Nisan altın fiyatları! Gram altın 1.237 lira Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesine çıktı.

AA

Küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatında oynaklığı artırdı.

Altın fiyatları da buna paralel olarak artış gösterdi.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.251 liradan tamamlamıştı.

Gram altın 1.237 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 1,1 azalarak 1.237 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satıldı.

Tam altın 8 bin 147 lira iken yarım altın ise 4 bin 73 liradan işlem görüyor.

Ons altın 1.985 dolar

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1.985 dolardan alıcı buluyor.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.