22 Eylül'de dünya borsalarındaki veriler

ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması ve Avrupa'da yaşanan endişeler dünya borsalarına ayrı ayrı yansıdı. Borsalarda kayıplar yaşanırken, dolar değer kazandı.

Asya borsaları, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması ve Avrupa'da yeni tecrit önlemleri başlatılabileceği endişelerinin yatırımcı iyimserliğini azaltmasıyla ikinci günde de kayıplarını artırdı.

KÜRESEL BANKACILIK VERİLERİ SERT GERİLEDİ

Birçok bankanın yaptığı kaynağı belli olmayan işlemlere ait haberlerin ardından küresel bankacılık sektörü hisseleri dün sert gerilerken HSBC'nin Hong Kong borsasındaki hisseleri ve Standard Chartered Hong Kong borsasındaki hisseleri bugün de yüzde 2'den fazla düştü.

İngiliz bankaları HSBC ve StanChart, yaklaşık son 20 yıldır şüpheli fonlara 2 trilyon dolardan fazla para aktarıldığı söylenen bankalar arasında yer alıyor.

ASYA-PASİFİK BORSALARI DÜŞÜŞTE

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Avustralya borsası maden ve enerji hisselerindeki baskıyla yüzde 0,7'den fazla düştü.

Çin lokomotif endeksi yüzde 0,1'den fazla gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.