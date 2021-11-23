23 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

23 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 23 Kasım Salı günü dolar kuru araştırılıyor. 11 lirayı aşan dolar, rekor tazelemeye devam ediyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

İniş ve çıkışlar yatırımcısını tedirgin ederken, dolar ve euro ne kadar oldu yakından takip ediliyor.

Haftanın ikinci gününde ise ibre yeniden yukarıyı gösteriyor. Hızlı yükselişini sürdüren dolar, 12 liraya dayandı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, 23 Kasım 2021 Salı dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

DOLAR NE KADAR?

Yeni güne 11,42 seviyelerinden başlayan dolar, saat 10.50 itibarıyla 11.84 lirayı görerek rekor tazeledi.

EURO NE KADAR?

Euro yüzde 0,19'luk yükseliş ile 13,30 TL oldu.