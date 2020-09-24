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    24 Eylül'de dolar 7.70 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.79 lirada

    Merkez Bankası'nın bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması doları 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 09:23
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    24 Eylül'de dolar 7.70 lira, euro 8.98 lira, sterlin 9.79 lirada

    Ülkemizde bugün gerçekleşmesi beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yaşanacakların dışında, ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, döviz kuru yükselmesini devam ettiriyor.

    Dalar/TL

    DÖVİZ PİYASALARINDAKİ İŞLEMLER

    Dolar en düşük 7.6801 lira ve en yüksek 7.7165 lirayı gördükten sonra, 7.70-7.71 lira aralığında seyrediyor.

    Euro en düşük 8.9504 lira ve en yüksek 9.0226 lirayı gördükten sonra, 8.98-8.99 lira aralığında bulunuyor.

    Sterlin en düşük 9.7679 lira ve en yüksek 9.8351 lirayı gördükten sonra 9.79-9.80 lira aralığında hareket ediyor.

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