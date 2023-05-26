26 Mayıs serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA
Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.
Dün, Fed'in faiz artışlarına devam edebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 1.941 dolara gerilerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.950 dolardan işlem görüyor.
Dün doların satış fiyatı 19,9340 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3850 lira olmuştu.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada 19,9730 liradan alınan dolar 19,9750 liradan satılıyor.
21,4480 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4500 lira olarak belirlendi.