27 Eylül'de altın fiyatları! Çeyrek altın 1.800 lirayı geçti Dün açıklanan Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından sınırlı düşüş yaşayan altın bugüne yine yükselişle başladı.

ensonhaber.com

Dün günü 1.977 liradan kapatan gram altın psikolojik sınırı geçerek 1.801 liraya çıktı.

Uzmanlara göre, İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmayı sürdürürken, konuya ilişkin haber akışının çatışmaların daha geniş bölgelere yayılabileceği endişesini beslemesi altının ons fiyatını destekliyor.

Altının ons fiyatı, yükseliş eğiliminin üçüncü gününde, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.990 dolarda bulunuyor.

İç piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 1.801 lira

Çeyrek altın: 3 bin 55 lira

Cumhuriyet altını: 12 bin 448 lira

Tam altın: 12 bin 220 lira

Yarım altın: 6 bin 110 lira

Altının ons fiyatın destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.