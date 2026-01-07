30 euro limiti de kaldırıldı: Gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi sona erdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından 30 euroya kadar olan eşyaların posta veya kargoyla gümrüksüz getirilmesine izin veren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Karar Değişikliği Yapılmasına Dair Kanunu'nun 126. maddesinin birinci fıkrası, yürürlükten kaldırıldı.

Karar, 30 gün sonra 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İstisnanın kaldırılmasının ardından yurt dışından eşya getirmek isteyenler gümrük müşavirliği hizmeti alacak.

KALDIRILMASI GÜNDEMDEYDİ

İnternet üzerinden yurt dışından yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılacağı daha önce de iddia edildi.

Avrupa Birliği de bu alışveriş yönteminde 150 euro muafiyeti 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın değerlendirmesinden sonra Türkiye'de 30 euroluk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanacağı öne sürülüyordu.

YURT DIŞINDAN UCUZA ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BİTTİ

Bu düzenleme ile yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti. 100 TL'lik bir ürün için binlerce lirayı bulan ek yükümlülük oluşacak.

150 EURODAN 30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı, 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

2024 yılı Aralık ayında bu bedel üzerinde yeni kararlar alındı.

Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 euroya çekildi, her siparişe 3 euro kargo bedeli eklendi.

Özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor.

Ayrıca 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'na bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi alınıyor.

KARGO ÜCRETİ 30 EUROYA DAHİLDİ

27 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından sipariş edilen ürünlerin fiyatına kargo masrafları da dahil edildi.

Eşya bedeli toplamda bedel 30 euroyu aşarsa gümrük işlemlerinin takibi için gümrük müşavirliği hizmeti alınması gerekecek.

Örneğin yurt dışından bir e-ticaret sitesi üzerinden 29 euroya alınan bir ürünün Türkiye'ye gelmesi için ödenecek 2 euroluk kargo bedeliyle toplam maliyeti 31 euro oluyordu.

Böylece ürünün fiyatı yeni düzenlemeyle birlikte 30 euroluk alışveriş limitini aştığından gümrük müşavirliği hizmetine tabi oluyordu.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine istinaden bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden;

listede

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir."

MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan

"30 Avro'yu aşan ancak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.