300 yılık geçmişe dayanıyor! Diyarbakır hasır bileziği coğrafi işaret aldı Yurt içinde ve özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da tercih edilen Diyarbakır’ın altın hasır bileziği coğrafi işaret sahibi oldu. Diyarbakır'da üretilen kişnişli kolye ve habbeli kolye de tescil yolunda ilerliyor.

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İHA

Düğünlerin gözde takıları arasında yer alan Diyarbakır’ın meşhur altın hasır bileziği tescillendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) tarafından coğrafi işaret tescilini alan Diyarbakır hasır bileziği tanıtıldı.

Yüzlerce yıllık geçmişe dayanan ve el işçiliğiyle gözleri kamaştıran hasır bileziğinin lansmanı, Sur ilçesindeki tarihi Kuyumcular Çarşısı'nda DTSO ve DİKO tarafından gerçekleştirildi.

"Amaç altın hasır bileziği dünyaya tanıtmak"

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, gayelerinin hasır bileziğini sadece Türkiye’de değil, dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

"Sadece Diyarbakır’da yapılıyor"

DİKO olarak kuyumcu esnafına sürekli destek olduklarını ifade eden Yüksel, değerli ve zengin olan bir gün yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Yüzyıllardır hasır bileziğimizle büyüdük. Kıymetli bir ürünümüz. Türkiye’de teknolojiye karışmayan ustalarımızın el işiyle işlenen bir ürün. Sadece Diyarbakır’da yapılıyor, bugün de tescilini aldık. Diyarbakır’a has olduğunu bugün burada kabullendik. Birazdan üreticilerimize tescil belgelerini vereceğiz. Bunun gibi başka tescil olacak kolyelerimiz var.

"Hasırı önce Süryaniler işliyordu"

Bizim eskilerde bu hasırı Süryaniler işliyorlardı. Bugünden sonra o ürünlerimizi de canlandıracağız. Bizim gayemiz tek hasır bileziği tek Türkiye’de değil, dünyada tanıtmak. Bizim değerli ustalarımızdan tek ricamız seri üretime geçmeleri.

"Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor"

DTSO Meclis Üyesi Serdar Ay ise Diyarbakır hasır bileziğinin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine hasır bileziğinin ihracatını yaptıklarını dile getiren Ay, şu ifadelerde bulundu:

Diyarbakır hasırımız tek değil bizim için önemli olan kişnişli kolye ve habbeli kolye dediğimiz iki ürünümüzün daha tescil işlemleri var. Nisan aylarında bunun tanıtımını da yapacağız. Diyarbakır hasırının temel özelliklerinde bir tanesi çok zor yapılması ve her şekliyle el emeği olması.

"Bir günde işleniyor"

180-200 parçadan oluşan ve tam bir günü alan süreci var. Diyarbakır hasırının mekatronik olarak yapılması mümkün değil. 300 yıllık bir serüvenden gelen bir yadigardır bizlere ve bunu üreten 15 işçimiz var. Dünya pazarına satışını ve tanıtımını yapıyoruz. Elimiz daha da güçlendi tescil belgesi almasıyla. Orta Doğu ülkeleri; Dubai, Almanya, Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Amerika’ya kadar ihracatımız var.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)