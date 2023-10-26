31 haftanın en yüksek seviyesi! TCMB rezervleri 126,1 milyar dolara çıktı Merkez Bankası rezervlerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar karşılığını verdi. 20 Ekim için açıklanan para ve banka istatistiklerine göre, mayıs sonundan bu yana rezervler 27 milyar 667 milyon dolar arttı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB toplam rezervleri, 20 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 627 milyon dolar artışla, 124 milyar 498 milyon dolardan 126 milyar 125 milyon dolara yükselerek 31 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 740 milyon dolar azalışla 82 milyar 567 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 13 Ekim'de 83 milyar 307 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 2,3 milyar dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri 2 milyar 367 milyon dolar artarak 41 milyar 191 milyon dolardan 43 milyar 558 milyon dolara yükseldi.

En uzun artış rekoru

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 20 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 27 milyar 667 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)