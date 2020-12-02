Küresel piyasalar, pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik haber akışı ile pozitif bir seyir izlemeye başladı.

Küresel piyasalar, açıklanan veriler ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yönünü belirliyor.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, aşı ile ilgili gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağlıyor.

FED BAŞKANININ AÇIKLAMASI, BELİRSİZLİĞE İŞARET ETTİ

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da gerçekleştirdiği sunumda, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü ancak iyileşmenin yavaşladığını, halen büyük zorluk ve belirsizlikler bulunduğunu ifade etti.

NEW YORK BORSASI REKOR KIRDI

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin büyümenin devam ettiğine işaret etmesi ile New York borsasında rekorlar kırıldı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,63, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

EURONUN, DOLAR KARŞISINDAKİ DEĞER KAZANMASI BORSAYI ETKİLEDİ

Avrupa borsalarında, euronun dolar karşısındaki değer kazancı, Brexit belirsizliği ve artan koronavirüs vaka sayılarına karşın alıcılı bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve hükümetlerin teşviklerinin devam edeceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşması, yatırımcıların pay piyasalarında istekli olmalarını sağlayan en önemli etkenler oldu.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,89 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi de yüzde 1,2 artışla 1,2076'ya çıktı.

ASYA PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyre karşın Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,01 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI

Brent petrolün varil fiyatı ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının 3 Aralık'a ertelenmesi sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 47 doların altını gördü.

Yurt içinde dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı. Dün 7,8316'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik oranı

16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu