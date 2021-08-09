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LPG'ye zam
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 09.08.2021 - 18:40
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren otogaz fiyatlarına 17 kuruş zam yapılacağını duyurdu.
LPG'YE 17 KURUŞ ZAM
EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.