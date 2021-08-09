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    LPG'ye zam

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2021 - 18:40
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    LPG'ye zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yarından itibaren otogaz fiyatlarına 17 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

    LPG'YE 17 KURUŞ ZAM

    EPGİS'ten yapılan resmi açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/08/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    LPG ye zam #1

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