3600 ek gösterge çıktı mı? Görüşmeler sona erdi! İşte son durum...

Memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek göstergenin yasalaşmasına dair son durum merak ediliyor. Toplu sözleşme toplantılarının bitmesinin akabinde 3600 ek gösterge çıktı mı? sorusu gündemde...

3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler memurlar tarafından yakından takip ediliyor.

247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi 3600 ek göstergenin çıkmasını bekliyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek göstergenin yasalaşması, sözleşmeliye kadro ve aile yardımında uzlaşma sağlandı. Pazarlıkların sona ermesinin akabinde zam oranları açıklanırken, 3600 ek göstergede son durum nedir merak ediliyor.

Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge çıktı mı, maaşa etkisi nedir? İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Belirlenen yasal takvim gereği dün tamamlanan görüşmelerde uzlaşmaya varılan kritik üç konudan en çok merak edilen 3600 ek göstege konusu oldu. Bu konunun çözümünün bir takvime bağlanması için uzlaşma sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de pazarlık görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini sunarken 3600 konusundaki kararlılığını "Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" sözleriyle dile getirmişti.

Bilgin'in toplantının akabinde memur zam oranını 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, 2022'nin ikinci 6 ayında yüzde 7 artı enflasyon farkı, 2023'ün ilk 6ı ayında yüzde 8, 2023'ün ikinci 6 ayında yüzde 6 olarak açıkladı.

3600 ek göstergeye dair açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek.

Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak.

Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polis emekli olduğunda maaşında 600-700 lira, emekli ikramiyesinde ise 34 bin liraya kadar artış olacak. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler 3000 ek göstergeye sahip.