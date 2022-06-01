3600 ek gösterge ile emekli maaşları ve ikramiyeler artacak

3600 ek gösterge ile emekli maaşları ve ikramiyeler artacak

Kamu çalışanları ilgilendiren ve bazı mesleklerde maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerini yükseltecek 3600 ek göstergede son aşamaya gelindi.

Memurların derecesini artırarak aldıkları maaşı, emekli olduklarında aldıkları ikramiyeyi ve maaşlarını etkileyen bir düzenleme olan 3600 ek göstergede uzun çalışmalar artık sonuca varmak üzere.

3600 ek gösterge çalışmalarında ilk görüşme 16 Şubat’ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya gelmişti. 16 Mart’ta yapılan ikinci toplantıda Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını isterken, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona aktarmıştı.

Çalışmada gelinen son aşamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge kapsamı belirlendi." açıklamasında bulundu. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarının refahını artırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdiği açıklandı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek göstergenin son şekline karar verilecek ve Meclis'e gönderilecek. Alınan kararın bu yıl sonunda uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Ek gösterge nedir

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri olarak tanımlanıyor.

Ek gösterge daha çok emekli ikramiyelerine yansıyor

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. Ek göstergenin çıkış tarihinden önceki emekli ikramiyelerine geriye dönük yansıması gündemde değil.

Ek göstergenin kapsayacağı meslekler

Ek gösterge 3600 kamu çalışanlarını içeriyor. Polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenleri kapsıyor. Memur maaşlarına, emekli maaşlarına ve en fazla da emekli ikramiyelerine yansıyacak.

Ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek

Bir öğretmen şu anda 5,592 lira maaş, 201.637 bin lira ikramiye alırken ek gösterge sonrasında 6.826 lira emekli aylığı, 246.136 lira ikramiye alacak. Emekli aylığı farkı 1.234 lira ve farkı kramiye farkı 44.499 lira olacak.

Bir polis şu anda 5,592 lira maaş, 201.637 bin lira ikramiye alırken ek gösterge sonrasında 6.826 lira emekli aylığı, 246.136 lira ikramiye alacak. Emekli aylığı farkı 1.234 lira ve farkı kramiye farkı 44.499 lira olacak.

Bir hemşire şu anda 5,453 lira maaş, 195.936 bin lira ikramiye alırken ek gösterge sonrasında 6.826 lira emekli aylığı, 246.136 lira ikramiye alacak. Emekli aylığı farkı 1.391 lira ve farkı kramiye farkı 50.200 lira olacak.

Bir din görevlisi şu anda 5,592 lira maaş, 201.637 bin lira ikramiye alırken ek gösterge sonrasında 6.826 lira emekli aylığı, 246.136 lira ikramiye alacak. Emekli aylığı farkı 1.234 lira ve farkı kramiye farkı 44.499 lira olacak.