3600 ek göstergede sona yaklaşıldı

Kamu çalışanları için yürütülen 3600 ek gösterge çalışmaları kapsamında temmuz ayında yasalaşacak maddeler belli olmaya başladı.

3600 ek gösterge uzun zamandır tartışılıyor. Milyonlarca kamu çalışanının maaşlarını ve en çok da emekli ikramiyelerini etkileyecek olan uygulama daha kapsayıcı olması için çalışmalar yürütülüyor.

Ek gösterge maaş ve emekli ikramiyelerini belirlerken kullanılan bir hesaplama yöntemi olarak öne çıkıyor. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergenin artması, alınacak ödemenin artması anlamına geliyor.

Açıklama ay sonunda yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul'da katıldığı toplantıda 3600 ek gösterge ile ilgili tarih vererek açıklamanın bu ay sonunda yapılacağını aktarmıştı. Düzenlemenin, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Madde madde 3600 ek göstergenin içeriği

Temmuz ayında son halini alarak yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan tabloya göre uygulama şu şekilde çıkacak: