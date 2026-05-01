Anadolu Savunma, SAHA Expo’da geleceğin savunma çözümlerini sergileyecek

Anadolu Grubu’nun yüksek performanslı askeri araçlar geliştiren markası Anadolu Savunma, 5-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda milli sanayinin mühendislik gücünü ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

Anadolu Savunma, SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda yerli savunma sanayiinin gücünü ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha uluslararası arenaya taşıyacak. 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda Anadolu Isuzu’nun tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp geliştirdiği SEYİT 4x4 ve Kia ile yapılan iş birliği kapsamında KLTV (hafif taktik araç) modelleri tanıtılacak.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN SEYİT 4X4 FARKLI COĞRAFYALARA KOLAYLIKLA UYUM SAĞLIYOR

Anadolu Savunma’nın SAHA Expo’da sergileyeceği SEYİT 4x4, tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp geliştirildi. Zorlu arazi şartları için geliştirilen SEYİT 4x4, entegre sistemleri, kolay idamesi ve görev esnekliğiyle sahada üstün bir çözüm olarak öne çıkıyor. Taktik görevlerde yüksek performans gösteren SEYİT 4x4, hava, deniz, kara ve demiryoluyla kolaylıkla nakledilebiliyor, birliklerin hızlı konuşlanmasına önemli bir katkı sağlıyor.

22 bin 500 kg azami yüklü ağırlığıyla öne çıkan SEYİT 4x4; 285 beygir gücündeki motoru, otomatik şanzımanı, yüzde 60 tırmanma ve yüzde 30 yan eğim kabiliyeti, 1 metre derin sudan geçiş kabiliyetleriyle üstün arazi performansı sunuyor. -35°C/+55°C sıcaklıklarda operasyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yoğun toz ve kumlu ortamlara özel dizayn edilen filtre sistemleri gibi özellikleriyle farklı coğrafyalarda etkin görev yapabiliyor.

KLTV FARKLI GÖREV TİPLERİNE UYGUN ESNEK VE GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Anadolu Savunma’nın SAHA Expo’da tanıtacağı bir diğer model olan KLTV, çok amaçlı hafif taktiksel araç sınıfında farklı görev tiplerine uygun esnek ve güvenilir çözümler sunuyor. Silah taşıma, keşif, personel nakli ve lojistik destek gibi farklı görevlerde etkin performans sunan KLTV, modüler gövde yapısı sayesinde zırhlı veya zırhsız farklı konfigürasyonlara uyarlanabiliyor. 225 beygir güç ve 500 Nm tork üreten güçlü motoru, otomatik şanzımanı ve bağımsız süspansiyon sistemi ile zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sağlayan araç, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 40 yan eğim performansıyla dikkat çekiyor. Sökülebilir zırh kiti, balistik koruma seçenekleri ve gelişmiş sistem entegrasyonu sayesinde operasyonel esnekliği artıran KLTV, ergonomik kabini ve dijital donanımlarıyla modern sahaların dinamik ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt veriyor.

SAHA EXPO 2026 EN SON TEKNOLOJİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo 2026, 120'den fazla ülkeden 1.500'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek. 100 bin metrekareyi aşan bir alanda düzenlenecek olan fuarda kara, deniz, hava, uzay, insansız sistemler ve yıkıcı inovasyon sektörlerinden en son teknolojiler sergilenecek.

SAHA Expo 2026, küresel ölçekte stratejik ortaklıklar, teknoloji transferi ve endüstriyel iş birliği için eşsiz fırsatlar sunacak. Hem yerli milli üretim gücünü temsil eden öncü firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturacak olan fuarda savunma ve havacılık sektörünün geleceği şekillendirilecek.