Euro
15.48
0.18%
Dolar
13.62
0.19%
Altın
812.50
0.27%
Borsa
2038
0.00%
Bitcoin
600.986
1.16%
BTXN Coin
37.79
0.31%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C
    3600 ek göstergenin ilk toplantısı bugün

    3600 ek göstergenin ilk toplantısı bugün

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üzerinde uzun süredir çalışılan 3600 ek gösterge ile ilgili ilk toplantının bugün başlayacağını bildirmişti.
    • AA
    • 16.02.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, saat 10.30'da kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

    HÜKÜMET VE MEMUR-SEN BİR ARAYA GELİYOR

    Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge için ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor.

    Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

    3600 ek göstergenin ilk toplantısı bugün #1

    3600 EK GÖSTERGE ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başladı.

    EK GÖSTERGE İKRAMİYELERE YANSIYACAK

    3600 ek gösterge memur maaşlarını iyileştirecek ve özellikle emeklilik ikramiyelerinin artmasını sağlayacak. Şimdilik emniyet mensupları, din görevlileri, öğretmen ve sağlık çalışanlarını kapsayacağı bilinen ek göstergenin, diğer memurları da kapsaması bekleniyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterecek.

    MAYIS AYINDA TBMM GÜNDEMİNE GELECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Vladimir Putin: Avrupa'da savaş istemiyoruz
    Dünya

    Vladimir Putin: Avrupa'da savaş istemiyoruz

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...
    Medya

    Acemi Cadı'nın Selim'i Çağkan Çulha'nın annesi tanıdık çıktı! Yeşilçam'ın 'Bahtsız Kraliçesi' desek...

    Görüş Bildir