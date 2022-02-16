3600 ek göstergenin ilk toplantısı bugün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üzerinde uzun süredir çalışılan 3600 ek gösterge ile ilgili ilk toplantının bugün başlayacağını bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, saat 10.30'da kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

HÜKÜMET VE MEMUR-SEN BİR ARAYA GELİYOR

Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge için ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve Memur-Sen'in görüşlerinin alınması bekleniyor.

Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 EK GÖSTERGE ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başladı.

EK GÖSTERGE İKRAMİYELERE YANSIYACAK

3600 ek gösterge memur maaşlarını iyileştirecek ve özellikle emeklilik ikramiyelerinin artmasını sağlayacak. Şimdilik emniyet mensupları, din görevlileri, öğretmen ve sağlık çalışanlarını kapsayacağı bilinen ek göstergenin, diğer memurları da kapsaması bekleniyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterecek.

MAYIS AYINDA TBMM GÜNDEMİNE GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.