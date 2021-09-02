3600 ek göstergenin maaş ve ikramiyelere etkisi

3600 ek göstergeyi bekleyen memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinde yüzde 20-25'lik bir artış olacak.

3600 ek göstergeden yararlanmayı bekleyen memurların gözü kulağı yapılacak düzenlemede.

3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artması bekleniyor.

25 YILLIK MEMURA 21 BİN LİRALIK İKRAMİYE ZAMMI

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

30 YILI AŞANLAR İÇİN HER YIL MİNİMUM 1.276 LİRALIK ARTIŞ

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

Öte yandan ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek.

Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge, aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor.

EK GÖSTERGESİ DÜŞÜK OLAN MEMUR DÜŞÜK İKRAMİYE ALIYOR

Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi.

Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.