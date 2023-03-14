37 milyar dolarlık anlaşma: Suudi Arabistan, Boeing'den 121 uçak alacak Riyad, Amerikalı uçak üreticisiyle tedarik konusunda el sıkıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.

Suudi Arabistan ile ABD'li uçak üreticisi Boeing arasında anlaşma sağlandı.

Riyad yönetimi, Boeing'den 787 Dreamliner tipi 121 uçak satın alacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, geçen ay Boeing'in Air India'nın ticari filosunun genişletilmesini desteklemek için sattığı 200'den fazla uçak ile tarihteki en büyük ikinci ticari işlemini tamamladığını kaydetti.

37 milyar dolarlık anlaşma

Jean-Pierre, bugün de Suudi Arabistan ile uçak satışı konusunda iki anlaşma imzalandığını duyurdu.

Jean-Pierre, Boeing'in, GEnex motorlarıyla donatılmış 121 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı üretmek için Suudi Arabistan ile iki anlaşma imzaladığını, anlaşmaların değerinin 37 milyar dolar olduğunu açıkladı.

"Şirket tarihindeki en büyük iki işlem"

"Boeing, haftalar içinde şirket tarihindeki en büyük iki işlemini tamamladı." ifadesini kullanan Jean-Pierre, bu anlaşmaların 44 eyalette havacılık tedarik zincirinde 1 milyondan fazla Amerikalının işine katkı sağlayacağını vurguladı.

140 binden fazla iş olanağı sunacak

Jean-Pierre, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların, çoğu dört yıllık üniversite diploması gerektirmeyen 140 binden fazla iş olanağı sunacağına dikkati çekti ve memnuniyetini dile getirdi:

Boeing'in, yıllarca süren görüşmeler ve son aylarda yapılan yoğun müzakerelerin ardından Suudi Arabistan ile bu anlaşmaları nihayet sonuçlandırabilmesinden özellikle memnunuz.

ABD ile iş birliğinde dönüm noktası

Jean-Pierre, bu ortaklığın, ABD ile Suudi Arabistan endüstrileri arasındaki 80 yıllık iş birliğinde bir başka "dönüm noktası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.