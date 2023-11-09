39 haftanın en yüksek seviyesi! TCMB rezervleri 128,4 milyar dolara çıktı Merkez Bankası rezervlerini artırmak için düğmeye bastığı mayıs ayı sonundan bu yana yüzde 30,4 oranında artış gerçekleşti.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi rezervleri artırıcı politikalar yürütüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

Böylece rezervler 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 532 milyon dolar arttı

3 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervler, 27 Ekim'de 82 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 328 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri 328 milyon dolar artarak 44 milyar 148 milyon dolardan 44 milyar 476 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervler, bir önceki haftaya kıyasla 1,8 milyar dolar artış yaşadı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 860 milyon dolar artışla 126 milyar 560 milyon dolardan 128 milyar 420 milyon dolara çıktı.

Mayıs sonundan 3 Kasım'a kadar olan artış 30 milyar dolara dayandı

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 3 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 29 milyar 962 milyon dolar olurken, artış yüzde 30,4'e ulaştı.

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)