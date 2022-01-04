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4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Haftanın ikinci gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 4 Ocak 2022 Salı günü dolar ve euroda son durum...