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    4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Haftanın ikinci gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 4 Ocak 2022 Salı günü dolar ve euroda son durum...
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 11:20
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    4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.

    Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 13,0922'den tamamladı.

    İnişli çıkışlı seyir devam ederken 4 Ocak Salı günü dolar ve euro ne kadar sorusu alım-satım yapacakların gündeminde.

    Peki, 4 Ocak Salı 2022 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum.

    DOLAR NE KADAR?

    1 dolar, bugün saat 11.20 itibarıyla 13,20  liradan işlem görüyor.

    EURO NE KADAR?

    Güne yükselişle başlayan euro ise 14.91 liradan işlem görüyor.

    4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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