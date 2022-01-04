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- 4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
4 Ocak 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Haftanın ikinci gününde dolar ve euro kurunda son durum araştırılıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 4 Ocak 2022 Salı günü dolar ve euroda son durum...
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 11:20
Dövizde son durum, milyonlar tarafından takip ediliyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 13,0922'den tamamladı.
İnişli çıkışlı seyir devam ederken 4 Ocak Salı günü dolar ve euro ne kadar sorusu alım-satım yapacakların gündeminde.
Peki, 4 Ocak Salı 2022 dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum.
DOLAR NE KADAR?
1 dolar, bugün saat 11.20 itibarıyla 13,20 liradan işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Güne yükselişle başlayan euro ise 14.91 liradan işlem görüyor.