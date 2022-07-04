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- 4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen 4 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
- 04.07.2022 - 10:14
Bayram tatili öncesi altın piyasası yeni haftaya sakin başladı.Sert hareketlerin görülmediği altın fiyatları geçen haftaya benzer şekilde açılış yaptı.İşte güncel altın fiyatları.
4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 975,71 TL
SATIŞ: 975,94 TL
Çeyrek altın
Alış: 1597 TL
Satış: 1615 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6518 TL
Satış: 6616TL
Yarım altın
Alış: 3188 TL
Satış: 3231 TL
Altın ons
Alış: 1.811,63 Dolar
Satış: 1.812,01 Dolar