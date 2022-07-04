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    4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen 4 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..
    • 04.07.2022 - 10:14
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    4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Bayram tatili öncesi altın piyasası yeni haftaya sakin başladı.Sert hareketlerin görülmediği altın fiyatları geçen haftaya benzer şekilde açılış yaptı.İşte güncel altın fiyatları.

    4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 975,71 TL

    SATIŞ: 975,94 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1597 TL

    Satış: 1615 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6518 TL

    Satış: 6616TL

    Yarım altın

    Alış: 3188 TL

    Satış: 3231 TL

    Altın ons

    Alış: 1.811,63 Dolar

    Satış: 1.812,01 Dolar


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