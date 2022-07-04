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4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

4 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen 4 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları..