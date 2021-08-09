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Asya borsaları geriledi
Asya borsaları, altın ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından değer kaybetti.
- REUTERS
- 09.08.2021 - 09:12
- Güncelleme : 09.08.2021 - 09:37
Tokyo ve Singapur'da, borsaların tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı işlem hacmi sınırlı kaldı.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi tatil nedeniyle kapalı kalırken Nikkei vadeli kontratları, cuma günkü kapanışa kıyasla 100 puan geride seyretti.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,4 gerilerken S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,3 düştü.
DÜNYA EKONOMİ DEVİ ÇİN'DEN GELEN VERİLER NEGATİFE YAKIN İLERLİYOR
Çin'de hafta sonu açıklanan ithalat ve ihracat verileri beklentilerin altında kalırken bugün açıklanan enflasyon verisinin Temmuz'da yüzde 1'e gerilemesi, para politikası kanalından ekonomiyi canlandıracak önlemlerin önünde engel bulunmadığına işaret etti.
Öte yandan Çin lokomotif endeski hafif yükseldi.