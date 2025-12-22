465 milyon dolarlık yatırımla Marmaris’te sezon uzadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, turizmi yaz aylarına sıkışan bir gelir kalemi olmaktan çıkararak 12 aya yaymayı hedefleyen yeni bir ekonomik strateji izliyor.

Bu yaklaşım, turizmden elde edilen döviz gelirlerinin yıl geneline dengeli biçimde dağılmasını ve istihdamın sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kültür, gastronomi, sağlık, spor ve doğa turizmi gibi alternatif alanlar bu dönüşümün temelini oluştururken, dört mevsime yayılan turizm faaliyetleriyle, farklı bölgelerin kendi potansiyelleri doğrultusunda ekonomik olarak güçlenmesi hedefleniyor.

“DÖRT MEVSİM TURİZM” HEDEFİ SAHADA

İşte Marmaris’in İçmeler koyunda yer alan Kızılbük Thermal Wellness Resort da, Türkiye’de uzun süredir konuşulan ancak sahada karşılığı sınırlı kalan “dört mevsim turizm” hedefinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sinpaş Kurumsal İletişim Müdürü Süreyya Erbayrak’ın davetiyle projeyi yerinde inceleme fırsatı bulduktan sonra, buna yönelik gözlemlerim daha da keskinleşti.

BÖLGEYE 465 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

465 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje, yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, Marmaris’in kronikleşmiş kısa sezon sorununa fiilen müdahale eden yapısıyla dikkat çekiyor.

Burada öne çıkan konuysa, bir tesisin doluluk oranından çok, bölgenin yılın tamamında çalışabilme kapasitesinin değişmiş olması.

TURİZM YAZLA SINIRLI KALMAYACAK

Kızılbük Thermal Wellness Resort, Türkiye’nin turizm hedefleri ile doğru orantılı şekilde, termal kaynakları, spa ve wellness alanları, kongre altyapısı ve sosyal yaşam olanaklarıyla Marmaris’i yalnızca yaz aylarında hareketlenen bir destinasyon olmaktan çıkarıp, yılın 12 ayına yayılan bir turizm döngüsüne taşıyacak.

Sahadaki tablo, tesisin henüz soft opening sürecinde olmasına rağmen özellikle sonbahar ve kış aylarında bölgede belirgin bir canlılık yarattığını gösteriyor.

İçmeler’de geçmiş yıllarda kış aylarında tamamen kapalı olan pek çok işletmenin artık yıl boyunca açık kalması, bu dönüşümün yalnızca tesis içinde kalmadığını, çevresel etkilerinin de oldukça güçlü olacağını ortaya koyuyor.

EKONOMİK ETKİ ZİNCİRİNDE YERELE GÜÇLÜ DESTEK VAR

Tesisin gıda, teknik servis, peyzaj ve hizmet alımlarında ağırlıklı olarak yerel üreticilerle çalışması, Marmaris ekonomisinde mevsimsel değil sürekli bir gelir akışı yaratıyor.

Bu etki yalnızca İçmeler’le sınırlı kalmayarak Akyaka, Köyceğiz, Datça ve Bozburun hattına kadar uzanan geniş bir coğrafyada hissediliyor.

Kış aylarında da devam eden tekne turları, doğa gezileri ve özel organizasyonlar, Marmaris’te yıllardır değişmeyen “sezon” tanımının sahada yeniden yazıldığını gösteriyor. Turizm hareketliliği, birkaç yaz ayına sıkışmaktan çıkmış durumda.

30 YIL BOYUNCA ATIL KALAN BİR ALAN TURİZME KAZANDIRILDI

Kızılbük Thermal Wellness Resort’u benzer projelerden ayıran temel unsur, yalnızca konaklama sunan bir tesis olmaması.

Yaklaşık 30 yıl boyunca atıl kalan bir alanın, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi, Marmaris’te turizmin gerçekten 12 aya yayılabileceğini pratikte gösteriyor.

Bu yönüyle proje, tek başına bir turizm yatırımı olmanın ötesinde, bölgenin ekonomik ve sosyal ritmini dönüştüren bir model olarak konumlanıyor.

KONGRE TURİZMİ MARMARİS İÇİN YENİ BİR KULVAR

Kongre turizmi, Marmaris açısından bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş bir alan olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde her yıl 11 bini aşkın uluslararası kongre düzenlenmesine karşın, Türkiye’nin bu alanda 112 kongreyle 33. sırada yer alması önemli bir potansiyele işaret ediyor.

Proje bünyesinde yer alan ve 950 kişilik kapasiteye sahip, ileri teknolojiyle donatılmış kongre ve etkinlik merkezi, bölgede bu ölçekte başka bir tesisin bulunmaması nedeniyle Marmaris’in kongre turizmindeki konumunu güçlendiriyor.

Bu altyapı, iş dünyası ve uluslararası organizasyonlar için Marmaris’i dört mevsim erişilebilir bir merkez haline getiriyor.

KIYI BOYUNCA YENİ BİR SOSYAL YAŞAM HATTI

Kızılbük’ün ölçeği, Marmaris kıyısında yeni bir sosyal yaşam hattı oluşturmuş durumda.

37 bin metrekareyi aşan kıyı şeridi, 1,4 kilometrelik sahil yürüyüş yolu, 3 bin 632 şezlong kapasiteli plaj alanları, 4 bin metrekare açık havuz alanı, 3 bin 500 metrekareyi aşan çocuk oyun alanları, 138 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi ve 11 bini aşkın ağaç, bölgenin çekim merkezini yeniden tanımlıyor.

Bu alanlar, yalnızca tesis misafirlerine hitap eden kapalı bir yapıdan ziyade Marmaris’in genel cazibesini artıran ve kıyı siluetine yeni bir karakter kazandıran unsurlar olarak öne çıkıyor.

MARMARİS İÇİN “YENİ DÖNEM” TANIMI BAŞLADI

Kızılbük Thermal Wellness Resort, Marmaris’te yıllardır dile getirilen dört mevsim turizm hedefini, sahada karşılığı olan bir modele dönüştürmüş durumda.

Gözlemlenen ekonomik hareketlilik, istihdamın sürekliliği ve sosyal yaşam üzerindeki etkiler, bu yatırımın tekil bir proje değil, bölgesel kalkınma yaklaşımı olarak ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Görünen o ki, bu ve bunun gibi projelerle, bölgelerin kalkınması, turizmin 12 aya yayılması için Türkiye’nin turizm hedeflerine katkı sağlayacak hamleler gelmeye devam edecek.