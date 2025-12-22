Hindistan ve Yeni Zelanda, 2026'da Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan ve Yeni Zelanda, aralarında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çalışmaları 9 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Yapılan görüşmeler sonucu, tarifelerin düşürüleceği, ürünler, hizmetler ve yatırımlarda iş birliğini genişletecek ve 2026'nın ilk çeyreğinde imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın maddelerinde uzlaştı.

Anlaşmadan, Hindistan'daki tekstil, giyim, mühendislik ürünleri, deri ve ayakkabı ile deniz ürünleri sektörlerinin faydalanacağı, Yeni Zelanda'da ise bahçecilik, ahşap ihracatı, kömür ve koyun yünü gibi alanlarda çalışanların önemli kazançlar elde edeceği öngörülüyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ALANINDA ANLAŞMA

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre; Yeni Zelanda hükümeti, Hindistan ile süt ve süt ürünleri alanında kısıtlı ancak çeşitli alanlarda fayda sağlayacak serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçlandığını doğruladı.

HİNDİSTAN'A İHRACATTA ÜRÜNLERİN YÜZDE 95'İNDE TARİFELER AZALTILACAK

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, gelecek yıl imzalanması planlanan anlaşmayla Hindistan'a ihracat ürünlerinin yüzde 95'inde tarifelerin azaltılması ya da kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile müzakerelerin sonuçlanması üzerine telefonda görüştüklerini belirtti.

Hindistan'ın müzakerelerde yer alan yetkilisi Petal Dhillon da yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2026'nın ilk çeyreğinde imzalanmasının beklendiğini kaydetti.



