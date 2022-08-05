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- 5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...
- 05.08.2022 - 09:54
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.
Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.Peki 5 Ağustos 2022 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?İşte güncel altın fiyatları..
5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 1.033,22 TL
SATIŞ: 1.033,38 TL
Çeyrek altın
Alış: 1689 TL
Satış: 1705 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6735 TL
Satış: 6798 TL
Yarım altın
Alış: 3367 TL
Satış: 3411 TL
Altın ons
Alış: 1.789,47 Dolar
Satış: 1.789,67 Dolar