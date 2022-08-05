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    5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...
    • 05.08.2022 - 09:54
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    5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.

    Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.Peki 5 Ağustos 2022 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?İşte güncel altın fiyatları..

    5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 1.033,22 TL

    SATIŞ: 1.033,38 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1689 TL

    Satış: 1705 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6735 TL

    Satış: 6798 TL

    Yarım altın

    Alış: 3367 TL

    Satış: 3411 TL

    Altın ons

    Alış: 1.789,47 Dolar

    Satış: 1.789,67 Dolar


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