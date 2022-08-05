5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Günlük olarak altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor.

Hem altın yatırımcıları hem altın almak isteyenler internette güncel altın fiyatları araştırması yapıyor.Peki 5 Ağustos 2022 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?İşte güncel altın fiyatları..

5 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 1.033,22 TL

SATIŞ: 1.033,38 TL

Çeyrek altın

Alış: 1689 TL

Satış: 1705 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6735 TL

Satış: 6798 TL

Yarım altın

Alış: 3367 TL

Satış: 3411 TL

Altın ons

Alış: 1.789,47 Dolar

Satış: 1.789,67 Dolar