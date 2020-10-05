5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatıyor?

5 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatıyor?

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik başlatılan kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

Pandemi sürecinde hem işverenleri hem de çalışanların maddi sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri için beklenen gün geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ekim ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemeleri 5 Ekim 2020 Pazartesi günü hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerine yer vermişti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

SÜRESİ UZATILDI

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?