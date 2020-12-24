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    İsmail Demir: Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptık

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 24.12.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 15:58
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    İsmail Demir: Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptık

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans üzerinden Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    150 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

    Savunma sanayisinin yılın son günlerinde Tunus'a önemli bir ihracat yaptığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti: "Başkanlığımız koordinasyonunda 5 firmamız toplam 150 milyon dolar tutarında ihracata imza attı. TUSAŞ'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank gibi çeşitli araçları, ASELSAN'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak."

    İsmail Demir: Tunus a 150 milyon dolarlık ihracat yaptık #1

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