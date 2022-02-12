5 litrelik ayçiçek yağı 99 lira olunca TMO’ya talep arttı

Vatandaş daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldi. 5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 lira olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi satış noktalarına talep oldu.

Vatandaşlar, marketler yerine Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satılan sıvı yağlara rağbet göstermeye başladı. Piyasada 130 lira bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, TMO ürün satış noktalarında 99 liradan satışa sunuluyor.

YAĞLAR BİRER ADET SATILIYOR

Sabah 09.00’dan itibaren TMO önünde bulunan ürün satış noktasından 1’er adet yağlarını alan vatandaşlar, yağların piyasa şartlarına göre oldukça uygun olduğunu ifade ettiler.

"FİYATLAR PİYASAYA GÖRE DAHA UYGUN"

Piyasaya göre oldukça uygun olduğu için TMO ofisinden alışveriş yaptıklarını dile getiren vatandaşlar, “Burada 5 litrelik sıvı yağ ucuz. 99 lira satılıyor. Diğer marketlerde sıvı yağ fiyatı 140 liraya kadar çıkabiliyor.” dediler.

TMO’da sıvı yağlar kişi başı bir adetle sınırlı tutuluyor.