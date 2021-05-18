5000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği verileceğini duyurdu. Peki, 5000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı..

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflara müjde verdi.

Esnafa iki grup halinde destek olunacağını bildiren Erdoğan, uzun süredir kapalı olan ve gelir akışı bozulan işletmeler için bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3000 bin ve 5000 TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Bu açıklamaların ardından 'Esnafa 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, 5000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? 5 bin TL hibe desteği başvuru ekranı 2021...

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 5 bin TL hibe desteğinden yararlanabilecek esnafları şu şekilde sıraladı: